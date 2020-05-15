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彭博新聞：台積電落腳美國亞利桑那州 2023年前動工
彭博新聞14日報導，台積電計畫在亞利桑那州花費數十億美元，建造晶片廠，且台積電可能在2023年前在亞利桑那州建廠，台積電正在和美國行政部門協商，進展迅速，最快周五前就會發出聲明。
台積電董事長劉德音今年1月16日舉行法說會時，首度鬆口正仔細評估赴美設廠，必須符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈必須完備等三大要件；他當時說，目前這幾個條件還還未具備，因此尚未有具體投資計畫。
另外，對於美國政府施壓台積電赴美設廠，劉德音予以否認。
彭博引述台積電董事長劉德音近日的一場談話表示，「我們正在評估美國晶圓廠計畫，目前『成本』條件不足，還得大力降低成本」。
彭博報導，若台積電在美國設廠，製造半導體，將可增加美國就業機會，且美國將迎來直接在國內生產機敏零件的時代，可降低國安風險；彭博將此舉形容為，設廠將造成全球貿易重組，且緩解美國對供應鏈布局的擔憂。
彭博報導指，台積電為晶片製造大廠，掌握尖端科技，生產最小、最有效率的半導體，美國政府一直憂心這樣的關鍵技術落在亞洲，尤其是台灣的一海之隔就是中國大陸，中國大陸也正在急起直追，發展半導體產業。
彭博報導，根據協議內容，台積電將在2023年前在亞利桑那州建廠，目前尚不清楚州政府或聯邦政府會如何助台積電建廠，若聯邦政府直接投資，將可視為一種政策態度上的轉變，川普很少這麼直接干預某項產業。
彭博報導，最先進的晶片廠耗資不菲，台積電才花了5000億台幣（約170億美金）在台南建廠，用以大量生產蘋果手機零件，今年還要再投資160億美元；因此推估在美設廠的投資規模將可達數百億美元。
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