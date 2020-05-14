晶片電阻供需緊縮、產品報價漲 大毅第1季獲利倍增
晶片電阻廠大毅（2478）在晶片電阻供需緊縮下，再加上產品報價上漲，推升第1季獲利較去年同期倍增，每股純益達1.67元，站上近6季新高，激勵今（14）日股價開高走高，盤中最高來到82.7元，漲幅逾7.8%，終場收斂，下滑至79.3元。
大毅首季稅後純益2.35億元，年增128%，每股純益1.67元，營益率較上季成長超過六個百分點，為近五季高點；晶片電阻自去年年底湧入急單，讓供需緊鎖，今年又面臨新冠肺炎疫情影響中國、東南亞等被動元件廠供貨，使得供需狀況更加吃緊，因此被動元件廠自今年以來，陸續對晶片電阻調漲報價，再加上大毅產能皆位於台灣，受疫情影響相對輕微，所以在產品報價上漲助攻下，讓大毅首季繳出亮眼成績單。
法人預估，大毅第2季可望持續受惠漲價及拉貨效益，營運有望優於上季表現。
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