Sony推重低音真無線藍牙耳機 支援IPX4、防水需求

Sony將於明(15)日在台推出全新WF-XB700重低音真無線藍牙耳機，為EXTRA BASS系列首次推出的真無線機種，小巧機身搭載重低音調音技術，傳遞強勁深沉的重拍回饋，同步支援IPX4滿足生活以及運動時刻的防水需求。

流線的機身左右採用實體按鍵設計，提供直覺性的簡易操作。Sony全新入門款重低音真無線藍牙耳機WF-XB700，集結了獨家優質特點，強力推薦給樂迷朋友們，輕便攜帶音樂隨行不受限。

Sony表示， EXTRA BASS系列一直以來傳遞充滿活力的形象和震撼的低頻強化技術，獲得許多年輕族群的喜好，首次推出真無線機款WF-XB700，邀請到優質女星瑞瑪席丹全新代言魅力詮釋，展現耳機鮮明的設計及能量十足的聆聽體驗；簡約俐落的機身內裝12mm驅動單體，搭載Extra Bass獨家調音技術傳送深沉且具震撼力的飽滿低頻，同時滿足輕巧便攜的新世代聆聽需求和節奏明確的聽感偏好。

支援藍牙5.0版本且承襲Sony優異的藍牙連接技術，同時傳輸聲音至左右耳，大幅提升影音同步效果，讓觀看影片或遊戲娛樂時能享受到精準的即時效果。此外，支援IPX4防水等級，不論是戶外無預期的雨天或是運動中的揮汗時刻，都無須擔心影響聆聽、確保耳機的耐用性。