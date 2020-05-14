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嘉聯益Q1每股虧0.65元 Q2產品組合拚改善

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

軟板廠商嘉聯益（6153）今日公告第1季財報，今年首季營業淨損1.1億元，歸屬母公司淨損3.51億元，每股純損0.65元。嘉聯益說，力求第2季產品組合改善。

嘉聯益說明，第1季營運適逢電子業淡季，加上受到新冠肺炎疫情及產品組合影響，第1季合併營收26.87億元，季減33.7%，年減25.8%。公司持續致力於產品組合調整及各項成本費用管控，第1季營業費用3.56億，季減15.8%，年減19.1%。

展望第2季，嘉聯益指出，雖然大環境仍受新冠肺炎影響，宅經濟推升平板、筆電市場需求增加，產品組合將優於第1季。下半年若各國陸續恢復經濟活動，預期5G市場將逐漸起飛帶來龐大商機，惟目前仍受疫情影響，今年下半年營運狀況較難預測。

嘉聯益仍強調，公司看好5G市場將為未來兩、三年成長動能，依客戶需求及發展藍圖，力拚在2022年，5G相關及高頻應用產品佔營收達五成以上。

另外嘉聯益董事會決議每股擬配發0.2元股票股利及0.05元現金股利，尚待股東常會決議，股東常會預計6月16日舉行。

嘉聯益 5G 疫情

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