掌握行動辦公商機 LG gram系列新品上市

數位轉型浪潮來襲，遠距工作、行動辦公室逐漸成為新型態的工作模式，LG 觀察到「大螢幕」與「輕量級」成為消費者選擇筆電的最大考量。因應消費者需求，台灣 LG 電子今(14)日宣布 2020 年 LG gram 系列新品正式上市，以「超」速效能、「輕」薄機身及穩「贏」配備等三大特色。

搭載第 10 代 Intel 處理器搭配 Iris Plus 顯示晶片，配備最高達 80Wh 的大容量電池及通過 MIL-STD-810G 七項軍規測試，效能全面升級再進化。LG gram 推出 14、15、17 吋共 7 種規格型號，為消費者提供高效行動力與續航力。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示， 看準行動辦公趨勢普及，消費者對於商務型筆電需求日益劇增，2020 年新款 LG gram 延續大螢幕、大電量及輕機身特色，持續搶佔商務筆電市場，期望 LG gram 能以超、輕、贏的產品特色，成為消費者工作上最強大的輔佐利器。」

LG gram 全系列搭載第 10 代 Intel Core 處理器，其中 17 吋機型配備 2K WQXGA IPS 顯示器，讓使用者快速、輕鬆創作與編輯內容，搭配營造沉浸式感受的 DTS:X Ultra 3D 立體環繞音效，期望帶給消費者在使用上有更完善的使用體驗，享受耀眼奪目真實色彩及身歷其境的聽覺饗宴。