宏達電、中華電攜手攻5G 打造VR創新應用服務

宏達電(2498)、中華電今(14)日宣布共同打造VR創新應用服務，布局5G多元內容；將在5G服務推出後，透過5G高速率、低延遲的特性，結合中華電最大頻寬與最佳頻位優勢、及宏達電VR虛擬實境技術及平台，創造劇院般的VR影音沉浸式體驗。

面對5G新浪潮，中華電與宏達電持續緊密合作，除日前完成三地VR遠程會議，取得2020策略合作共識，這次雙方影音內容平台也展開合作，積極拓展多樣化的VR應用服務領域，預計未來將持續透過多元的策略產品合作，建構端到端5G產業鏈，帶動產業升級。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，「中華電持續開創5G新局，此次率先宣布與HTC結盟合作，於5G服務推出後，將拓展VR虛擬應用領域至遊戲、影視、導覽、教育、藝術等內容，進而打造更優質、嶄新的4K與VR影音體驗」。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，「未來5G時代所帶來的相關應用將會跳脫我們的想像，為我們的生活帶來無限的可能，中華電與HTC持續宏觀布局5G，預計5G服務推出後，民眾在家戴上HTC頭戴式顯示器，即可享受有如身歷其境的優質串流影音內容，未來不僅可即時提供高品質的VR內容，更能延伸發展更多雲端產業鏈應用」。

中華電表示，在5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段都取得最大頻寬與最佳的頻位，將持續建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路，與國內產業夥伴建立生態圈，以客戶需求為導向，提供精彩可期的5G創新服務。