資誠：去規模化、彈性、個人化服務未來必定更趨主流

新冠肺炎疫情導致社交距離與地域封鎖，也重創企業傳統運作模式，中小型企業因資源調度受限，更考驗其風險應對能力。但疫情也使小平台靈活有彈性的優勢顯現。資誠聯合會計師事務所數位經濟負責人劉鏡清指出，在AI、IOT等科技的驅動下，未來「去規模化（unscaling）」是不可逆的趨勢，規模經濟不再是鐵律，輕量、個人化、靈活生產成為新世代重點。

劉鏡清指出，疫情成為加速改變的新觸媒，訂單需求趨向少量多樣，生產基地也將更分散，如何運用科技增加生產效率，提高訂單達交率，並控制成本，成為企業發展焦點。

他以醫療照護為例指出，近年醫療科技公司利用AI技術和行動裝置減少病人進出醫院的頻率，醫療照顧不再僅限醫院或診所，即為去規模化的一種。去年在美上市的健康管理公司Livongo協助糖尿病和其他慢性疾病患者進行健康管理、病況追蹤，例如將血糖儀連結雲端，隨時掌握患者的血糖資訊，並進行監測分析，如有異常值將有專業醫療人員及時處理，盡量避免病情惡化進入醫院，大幅節省醫療開支，提供成本較低且個人化的方式管理病情。

在教育方面，疫情催生學校和企業對於線上課程的需求，讓國內外各種線上教育平台，及相關互動服務APP趁勢而起。雖然遠距教學與實體課程的體驗有些落差，但仍讓許多人反思線上教育這樣較靈活且低成本的教學方式，是否能成為未來教育產業的新選項。

他認為，過去製造業發展倚賴規模經濟，大型工廠量產相同產品，但面對現今少量多樣的訂單趨勢，可能3D列印技術將改變製造業樣態，未來對工具機的需求將下降，也降低各式零件的售價。雖然現在3D列印尚未廣泛取代傳統製造模式，但已有新創思考新的模式，例如阿姆斯特丹的3D Hubs公司利用雲端技術建立3D列印機的網路，只要透過軟體傳輸，即可在客戶附近生產無須模具並減少運送成本，是去規模化的新服務。

也因疫情帶動遠距工作的發展，省去通勤時間，加上有好的視訊會議體驗、資料上傳雲端，科技工具使辦公室去規模化，甚至虛擬化，而當疫情趨緩時，將有多少工作會維持遠距？在一些歐美企業間形成討論，值得後續觀察。劉鏡清認為，未來實體的醫療、教育、辦公需求會持續存在，但去規模化、彈性、個人化服務必定更趨主流，改變產業及消費面貌，企業不得不重視其發展。