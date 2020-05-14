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工業局攜三大企業創投 打造台灣AI軍火庫促進投資商機

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
經濟部工業局、投資人代表與執行單位宣誓合作計畫，要共同打造「AI軍火庫」平台。圖／電腦公會提供
經濟部工業局、投資人代表與執行單位宣誓合作計畫，要共同打造「AI軍火庫」平台。圖／電腦公會提供

為幫助AI新創找資金、尋人脈、拓市場，經濟部工業局今年度打造「AI軍火庫」平台，除傳統VC等新創資金來源外，亦引入友達光電、金庫資本、研華科技三家企業創投資源，於今（14）日舉行合作儀式，邀請三大公司投資代表齊聚，廣邀AI新銳團隊加入合作，促進跨界合作，共謀創造新商機！

全球經濟雖遭受COVID-19肺炎疫情衝擊，各家企業創投仍持續對AI技術團隊招手，本這次計畫參加大廠友達光電、金庫資本、研華科技紛紛提出各式AI應用需求。大股東為光陽（KYMCO）的金庫資本希望招募團隊，以媒合台灣機車龍頭光陽與其背後的供應鏈，組成國際隊伍搶攻國際自動車與智慧交通市場，讓台灣電動二輪車與AI智慧交通解決方案成功在東南亞、印度等海外市場落地。

近期積極拓展新事業的友達光電，則從光電本業出發，在既有基礎上擴大上下游、整合軟硬體服務，希望招募到AIoT在工業應用、健康照護、循環經濟、智慧農業、智慧零售的應用廠商

身為全球最大的工業電腦品牌的研華科技，近幾年亦著力部署WISE-PaaS工業物聯網雲平台，鎖定智慧城市、能源管理、環保、零售、智慧工廠等領域的應用開發商，將其應用與研華的雲平台打包成標準化解決方案，透過研華市場行銷資源，拓展業務及落地機會。

工業局積極推動「產業AI化」與「AI產業化」，引入百億資金與大廠合作機會，為AI新創搭建最後一哩路，讓「AI投資」不再僅是新創市場的活水挹注，亦是大型企業成功轉型的契機，由工業局委託台北市電腦公會設立之「AI軍火庫」平台，打造策略合作與投資之精確媒合機制，建立協助生態系內所需之引介、諮詢、評估、案例等交流平台，除了把AI廠商引介給投資人外，同時也提供雙方媒合所需之資源，促成實質合作，期待以AI共創與跨業結合方式，加速整個產業人工智慧化與投資評核進程。

目前AI軍火庫計畫已正式開放報名，台灣AI廠商可至AI軍火庫計畫網頁投件報名（https://aimatch.tca.org.tw/）。

研華 光電 友達

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