全球封測產業首季淡季不淡 H2兩因素衝擊恐衰退

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新調查，今年第1季延續中美貿易戰和緩態勢，在5G、AI晶片及手機等封裝需求引領下，全球封測產值持續向上；今年第1季全球前十大封測業者營收為59.03億美元，年增25.3%；但受新冠肺炎疫情影響，終端需求急凍，可能導致封測產業下半年開始出現衰退。

拓墣產業研究院指出，封測龍頭日月光第1季營收13.55億美元，年增21.4%，主要成長動能為5G手機AiP (Antenna in Package)及消費性電子等封裝應用。排名第二的艾克爾由於5G通訊及消費電子領域需求強勁，第1季營收年增28.8%，達11.53億美元。

矽品同樣受惠這兩類應用的需求成長，第1季營收為8.06億美元，年增34.4%，較其他業者顯著，排名雖維持第四，但已逐步拉近與江蘇長電的差距。

中國封測三雄江蘇長電、通富微電及天水華天第1季營收表現主要受惠於中美關係的回穩，逐步帶動整體營收成長。但是，天水華天是前十大中唯一出現營收衰退的廠商，拓墣產業研究院認為可能是因疫情爆發時，為承接政府防疫相關的紅外線感測元件等封裝需求，因而排擠原先消費性電子等應用的生產進度。

記憶體封測大廠力成在金士頓(Kingston)、美光(Micron)及英特爾(Intel)等大廠的訂單挹注下，第1季營收年增33.1%。測試大廠京元電第1季表現最為亮眼，因5G手機、基地台晶片、CIS及伺服器晶片訂單暢旺，營收相較去年同期成長35.9%。

面板驅動IC及記憶體封測大廠南茂，憑藉此波記憶體、大型面板驅動IC (LDDI)及觸控面板感測晶片(TDDI)等需求升溫，已從2019年的第十一名上升至第九名。

整體而言，中美貿易戰於去年第3季開始趨於和緩，對於今年第1季全球封測產業有正面挹注，前十大廠商營收大致維持成長，呈現淡季不淡。但新冠肺炎疫情已導致終端需求大幅滑落，對全球封測業者的影響將在第2季開始發酵，加上近期中美關係再度陷入緊張，拓墣產業研究院預期，下半年開始，整體封測產業可能面臨市場嚴峻的挑戰。