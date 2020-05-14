漢唐首季EPS 3.91元 為同期新高
漢唐（2404）今（14）日公告今年首季財報，稅後純7.46億元，季減4.7%，年增4.4%；每股稅後純益3.91元，來到同期歷史新高。
漢唐首季合併營收68.47億元，季減4.6%，年增2.4%。毛利率為18.64%，分別季增0.7及年增2.2個百分點。
漢唐累計今年前四個月合併營收98.91億元，年增15.6%。今天股價隨大為走跌，下跌2.5元，收194元。
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