人力成本大增 和碩首季營益率驚見負數

新冠肺炎衝擊，iPhone代工大廠和碩（4938）今年首季受到人力成本大增及子公司營運費用上揚影響，導致營益率由正轉負、單季驚見負0.1%，但稅後純益仍年增16.1% ，每股盈餘（EPS）為0.59元。

和碩今（14）日公布首季財報，受到新冠肺炎衝擊，中國工廠延至2月中才復工影響，單季營收降至2,784.78億元，季減33.4%、年減5.3%。儘管相比代工同業營收下滑幅度較少，但也意外引發人力成本過高問題。

和碩首季營益率負0.1%，相比去年第四季1.7%，去年同期0.1%水準雙雙下滑。是2011年第2季以來，單季再次出現營益率負數。

和碩今年首季因春節留廠人力較多，相比同業產出也較高，惟過年期間增加的加班費，以及中國工廠延至2月11日開工後，為了加緊復工進度，及預備第2季、因應第二代iPhone SE 組裝人力，讓和碩除了重金留人外，招募新人費用也同步增加，導致首季人力成本大增。

此外，子公司景碩（3189）、鎧勝-KY（5264）等研發費用也增加，也影響營益率表現。

和碩首季毛利率2.2%，季減1.4個百分點，年減0.1個百分點。稅後純益15.45億元，季減81.2%、但年增16.1%，主要因為今年首季子公司虧損收斂，單季每股盈餘0.59元，優於去年同期0.51元。