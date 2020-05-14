真好玩新作《天啟紀元》5月下旬登場 下半年新品連發

大數據手機遊戲商真好玩（8491）今（14）日宣布攜手遊戲開發大廠廣東趣炫網路，取得其旗下新世代奇幻冒險MMORPG《天啟紀元》代理權。真好玩指出，《天啟紀元》為下半年重點力作，預計將於5月下旬台港澳三地同步推出，7月將於韓國上市，第四季推向歐美市場。真好玩期許，以獨具特色的《天啟紀元》，再創營收高峰。

《天啟紀元》以未來科技加上超現實主義的特殊題材，媲美電影般的精采遊戲劇情，並以次世代的核心技術及4D引擎打造出完美工藝的精細遊戲畫面，將帶給所有玩家一個絕無僅有的視覺震撼。

真好玩董事長周玄昆表示，趣炫網絡一直以來都是真好玩的最佳夥伴，是榮獲中國「優秀企業」等多項殊榮的新文創產業的互聯網企業，雙方合作的《紫青雙劍》、《崑崙墟》等手機遊戲，皆創下營收高峰。有了如此堅強實力的開發大廠作為遊戲後盾，加上真好玩過去豐富遊戲經營的成功經驗及大數據獲利模型的營運策略，相信《天啟紀元》能再締造亮眼佳績，開啟真好玩獲利新紀元。

真好玩自去年（2019）下半年度積極轉型，全方位調整營運策略，持續優化大數據獲利模型，雖整體產品動能不足，全年營收仍達18.6億元，創歷年最高營收。今年第一季，真好玩推出仙俠類遊戲《六道無雙》，每月營收貢獻超過千萬元，累積前四個月營收2.88億元，較去年同期衰退66.2%。

展望下半年，真好玩以「以自研產品推向全球市場搶占商機」、「代理遊戲力求穩定獲利」兩大目標，持續進行「大數據獲利模型精準行銷」、「產品多元廣度布局」、「會員深度數據分析經營」等三大發展策略，善用大數據精準驅動決策的核心方針，確實掌握遊戲市場的趨勢。

真好玩也說，將以多元化且富有產品動能的遊戲布局，積極深耕各地玩家的會員社群經營，更秉持標準、精準、可複製的三大原則，持續優化營運團隊的作業模式，全方位積極搶占全球手遊市場。預計下半年共將推出五款產品，以期增添營運柴火，貢獻整體營收。