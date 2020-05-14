矽力首季獲利創新高 估下半年會比上半年更好
電源管理IC廠矽力-KY（6415）於14日舉行線上法說會，該公司首季獲利創歷史新高，每股純益為7.67元。矽力預期，今年下半年的表現，有機會優於上半年。
矽力首季歸屬母公司業主淨利為6.99億元，年增92％，每股純益為7.67元。該公司4月業績創歷史新高，累計前四月合併營收為40.33億元，年增41.6％。
矽力首季營收結構中，工業用產品占43％、消費性電子產品占35％，資訊產品占13％，至於網通產品則占9％。
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