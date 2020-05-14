帆宣首季稅後純益2.32億元 近六季新高
帆宣（6196）今（14）日公告今年首季財報，稅後純益2.32億元，季增40.1%，年增53.5%，創近六季新高。每股稅後純益1.24元。
帆宣今年首季合併營收54.98億元，季減17.2%，年減4.4%，來到近10季新低。但是毛利率達12.89%，季增2.4%，年增4.1%，推升獲利表現來到一年半的新高。
帆宣累計今年前四個月合併營收74.69億元，年減4.1%。今天股價隨大盤走低，下跌3.3元，收74.5元。
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