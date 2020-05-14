和碩Q1本業獲利轉虧 業外挹注下EPS 0.59元、年增16.1%

蘋果代工廠之一的和碩，今（14）日下午公布首季財報，稅後純益為15.45億元，季減81%、年增16.1%，每股純益為0.59元。值得注意的是，和碩本業單季營業利益竟為負值，為營業淨損2.82億元，季減103.9%、年減167.3%，營益率為-0.1%，本業獲利虧損為2011年第2季以來首見。

不過和碩單季業外收益高達19.81億元，當中匯兌收益高達6.32億元，因此帶動稅後純益為15.45億元，季減81%、年增16.1%，EPS 0.59元，雖低於去年第4季的3.15元，但是高於去年同期的0.51元。