和碩Q1本業獲利轉虧 業外挹注下EPS 0.59元、年增16.1%
蘋果代工廠之一的和碩，今（14）日下午公布首季財報，稅後純益為15.45億元，季減81%、年增16.1%，每股純益為0.59元。值得注意的是，和碩本業單季營業利益竟為負值，為營業淨損2.82億元，季減103.9%、年減167.3%，營益率為-0.1%，本業獲利虧損為2011年第2季以來首見。
不過和碩單季業外收益高達19.81億元，當中匯兌收益高達6.32億元，因此帶動稅後純益為15.45億元，季減81%、年增16.1%，EPS 0.59元，雖低於去年第4季的3.15元，但是高於去年同期的0.51元。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言