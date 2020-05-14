廣達今年首季EPS 0.67元 擬配息3.7元
廣達（2382）今年首季受新冠肺炎疫情影響，導致稅後純益年減17.4%，每股盈餘（EPS）為0.67元，為2010年第四季以來新低。同時，廣達公佈擬配息每股3.7元，現金殖利率約為5.7%。
廣達今（14）日公布今年第1季財報。單季營收1,902.98億元，季減36%、年減14%。毛利率4.9%，與上季相當，但略優於去年同期表現。營益率1.3%，季減1個百分點，但與去年同期相當。稅後純益25.79億元，季減42.9%、年減17.4%，每股盈餘0.67元，不如去年同期0.81元。
廣達2019年每股盈餘4.14元，將配發現金股利3.7元，優於2018年度的3.55元，配發比率為89%，以今日收盤價65元計算，現金殖利率約為5.7%。廣達將於6月19日舉行股東會。
廣達4月營收833.97億元，月增6.8%、年增6.7%，為今年單月新高。累計廣達今年前四個月營收2,736.61億元，年減8.6%。
展望第2季，廣達先前預估，首季遞延的訂單將在第2季發酵，此外，由於通路庫存水位低，品牌廠將適度回補，因此看好第2季筆電出貨，預估將較首季雙位數增長，也會優於去年同期。
在伺服器部分，由於產品特性拉貨穩定，相較筆電增幅沒有那麼明顯，但本季出貨仍是優於首季。廣達預估，今年伺服器仍有雙位數成長空間。
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