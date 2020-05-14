經濟解析／台積電赴美設廠尚未水到渠成 卡在三大因素

台積電(2330)赴美設廠連日來成為市場關注的焦點，但法人則是坦言，到美國設廠對台積電不利，如果真去設廠，完全是政治考量才過去；知名半導體分析師陸行之也在個人臉書上發文表示反對；台經院研究員劉佩真強調，台積電美國設廠看似迫在眉睫，但目前卻還未到水到渠成的階段，研判可能卡關在供應鏈、人力及客戶端對價格接受度等三大因素還未談攏。

近期外媒再度點名台積電赴美設廠，雖然台積電表示，針對美國設廠會積極評估，但須符合規模經濟、成本、人員組織和供應鏈完備等三大要件，目前還沒有具體投資計畫；但是外媒則是認為台積電赴美設廠是早晚的事。

法人坦言，到美國設廠對台積電不利，主要原因包括生產成本太高，且當地工程師不好找，如果採取外派，人事成本很高；另外，美國不像台灣，在美國沒有完整的半導體供應鏈，因此可能需要其他封測廠也配合一起到美國設廠。

法人說的明白，如果台積電到美國設廠，完全是政治考量才過去，有點違反中立性原則，中國大陸會不開心；且一旦要去就一定得蓋最先進的廠；法人擔憂的是，在政治考量下，台積電早晚會去美國設廠，對成本來說完全沒效益，主要還是要看美國怎麼給福利。

劉佩真表示，台積電若要到美國投資設廠有五大問題需要考量，首先是設廠的成本很高，以12吋7奈米廠為例，預計就得投入100~150億美元；其次是供應鏈的問題，美國半導體群聚效應不明顯，台積電若要打造供應鏈大聯盟，就得帶著供應鏈一起前往。

她說，台灣半導體群聚效應可以從竹科、中科到南科串連在一起，台積電供應鏈包括IC設計、封測、其他記憶體製造、材料及設備廠等，群聚效應強，但廠商即使配合前往美國設廠，因絕大多數資源仍放在台灣，實際效益也要評估。

人力支援也是重要的環節，包括人力機動支援、勞動成本等，以美國在地工程師來說，可能無法隨時待命；還有一個重點是，隨著成本提高，客戶願不願意接受較高的代工費用。

美國政府除了向台積電提出邀請之外，也同時向台積電競爭對手三星、英特爾等招手，鼓勵擴大在美國的投資，台積電因此蒙上未來訂單是否因未前往設廠而遭對手侵蝕的隱憂。

劉佩真分析，台積電評估是否到美國投資設廠，首先是財務上的考量，在投資獎勵上是否可以爭取到最佳狀況，包括土地、水電及人力等的支援，另外，市場考量上，則是可否因此爭取到美方對台積電在中國市場的經營不要干涉太多。

她表示，對台積電來說，目前要赴美設廠還未到水到渠成的階段，雖然看起來好是已是迫在眉睫，但還有許多的細節需要進一步的商談，除了財務考量外，目前可能是卡關在供應鏈大聯盟的配合遷移、人力的支援、客戶端願不願意買單支付較高的費用。

但是，隨著美國總統大選逼近，台積電是否前往設廠的壓力也會更重，劉佩真認為，也許可以透過象徵性設廠承諾來解決這個讓台積電左右為難的情況，因為其中還有複雜的政治因素，因此，如果是先簽署意向書，承諾在未來3~5年設廠，爭取商談後續條件及細節的時間，在商業條件可以讓股東接受時，再啟動正式的投資。