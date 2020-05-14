中華電信與HTC攜手布局5G 將打造高畫質VR演唱會內容

HTC（宏達電）今天宣布共同打造VR創新應用服務，布局5G多元內容。於5G服務推出後，透過5G高速率、低延遲的特性，結合中華電信最大頻寬與最佳頻位的優勢及HTC的VR虛擬實境技術及平台，創造劇院般的VR影音沉浸式體驗。中華電信亦獨家提供精采絕倫的酷炫高畫質4K、VR的演唱會內容，讓消費者感受身歷其境的現場演出效果。

面對5G新浪潮，中華電信在5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬與最佳的頻位，也將與HTC持續緊密合作，除日前完成三地VR遠程會議，取得2020策略合作共識，此次雙方影音內容平台亦展開合作，積極拓展多樣化的VR應用服務領域，預計未來將持續透過多元的策略產品合作，建構端到端5G產業鏈，帶動產業升級。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，此次率先宣布與HTC結盟合作，於5G服務推出後，將拓展VR虛擬應用領域至遊戲、影視、導覽、教育、藝術等內容，進而打造更優質、嶄新的4K與VR影音體驗，將引領台灣資通訊產業邁向5G新世代。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，中華電信與HTC持續宏觀布局5G，預計5G服務推出後，民眾在家戴上HTC頭戴式顯示器，即可享受有如身歷其境的優質串流影音內容。未來不僅可即時提供高品質的VR內容，更能延伸發展更多雲端產業鏈應用。