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牧德今年現金增資 股款已收足

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

牧德科技（3563）今（14）日公告，2020年度現金增資發行普通股2,120,000股，每股認購價格250元，實收股款總額新台幣530,000,000 元，業已全數收足，為未來布局增添支援。

牧德指出，原發行股數42,608,234股，現金增資後普通股股數將增加至44,728,234股，另預定股款繳納憑證上市日期為今年5月19日。

牧德科技2019年每股盈餘20.01元，已於今年3月27日經董事會決議通過配發現金股利總金額447,282,340 元，依現金增資後股數計算，每股配發現金股利金額為10元。

牧德科技 股利

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