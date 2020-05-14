牧德今年現金增資 股款已收足

「前陣子（鴻海美國威斯康辛州面板廠）跟美方做呼吸器，是我牽線的，」5月12日，久未公開露面的鴻海集團創辦人郭台銘，出席前監察院長錢復的回憶錄發表會。會後，他一下比劃著自己臉上戴的口罩，上頭印有「FOXCONN」（富士康）字樣，強調：「是我們自己做的。」一下提及他替鴻海威州廠牽線做呼吸器，仍然對健康產業興味盎然。

2020-05-14 08:57