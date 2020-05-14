中華電信攜手宏達電 拓展5G及VR市場

中華電信（2412）與宏達電（2498）今（14）日宣布，共同打造虛擬實境（VR）創新應用服務，布局5G多元內容。雙方繼日前完成三地VR遠程會議，取得2020策略合作共識，此次在影音內容平台野展開合作，積極拓展多樣化的VR應用服務領域，未來仍將持續透過多元的策略產品合作，建構端到端5G產業鏈。

中華電信表示，由於5G服務推出後，透過5G高速率、低延遲的特性，結合中華電信的頻寬與頻位優勢，加上宏達電的VR虛擬實境技術及平台，將可創造劇院般的VR影音沉浸式體驗。中華電信也將提供高畫質4K、VR的演唱會內容，讓消費者感受身歷其境的現場演出效果。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕指出，中華電信持續開創5G新局，此次率先宣布與宏達電結盟合作，在5G服務推出後，將拓展VR虛擬應用領域至遊戲、影視、導覽、教育、藝術等內容，進而打造更優質、嶄新的4K與VR影音體驗。中華電信長期致力研發嶄新的優質服務，將引領台灣資通訊產業邁向5G新世代。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，未來5G時代所帶來的相關應用將會跳脫想像，為生活帶來無限的可能，中華電信與宏達電持續宏觀布局5G，預計5G服務推出後，民眾在家戴上宏達電頭戴式顯示器，即可享受有如身歷其境的優質串流影音內容。未來不僅可即時提供高品質的VR內容，更能延伸發展更多雲端產業鏈應用。

中華電信指出，在5G首波釋照中，中華電信於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬與最佳的頻位，將持續建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G／5G行動寬頻網路，與國內產業夥伴建立生態圈，以客戶需求為導向，提供5G創新服務。