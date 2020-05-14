廣達第1季稅後純益25.79億元 九年來新低
廣達（2382）今（14）日公布2020年第1季稅後純益25.79億元，季減42.9%，年減17.4%，是2011年第1季以來新低。主要是受到中國大陸封城，工廠在第1季稼動率偏低的影響，使得第1季營收降至1902.98億元，季減36%，年減14%，連帶使得獲利同步下滑。
2020年第1季每股純益為0.67元，去年第4季每股純益為1.17元，去年同期每股純益為0.81元。
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