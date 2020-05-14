兩大因素衝擊 Q2陸企智慧手機用AP出貨年減近四成

根據DIGITIMES Research分析師翁書婷調查分析，第2季受中國市場消費信心滑落、AP庫存調節與印度封國1個月等負面因素影響，陸企製智慧手機用AP出貨年減恐增大至37.8%。主要AP供應商中，預估高通及聯發科第2季出貨量都將呈現雙位數季衰與年衰，其中，高通衰退幅度將大於聯發科。

翁書婷表示，今年第1季中國大陸處於4G轉5G切換期，但5G基礎建設尚不完善，且缺殺手級應用，無法吸引民眾換機，加上新冠肺炎疫情爆發，中國最大手機品牌華為大幅下調出貨，影響海思出貨動能，陸企製智慧手機應用處理器(AP)出貨僅1.35億顆，季減逾三成，年減12.2%；第2季受中國市場消費信心滑落、AP庫存調節與印度封國1個月等負面因素影響，陸企製智慧手機用AP出貨年減恐增大至37.8%。

主要AP供應商中，第1季高通(Qualcomm)占有率穩居第一，達41.8%，其次為聯發科，占39.6%，海思占15.2%。第2季海思出貨量將因前季減幅大，加上華為拉貨力道增強而大幅成長，使其占比勁揚至23.4%，奪取高通與聯發科市占，使兩家占有率分別降至37.4%、36.2%。

華為因中美貿易戰相關禁令，積極擴展中國手機市場，在中國市占率將緩升，受新興市場封城影響較小，且海思庫存水位已回復正常水準。

高通與聯發科雖量產高性價比的5G AP驍龍765G與天璣800，刺激中國中階5G手機市場銷售，但受疫情影響，消費信心滑落，5G換機潮並未浮現，且兩者主力客戶小米、Oppo與Vivo在中國市占因華為持續侵蝕而下降，印度封國與非洲及東南亞等新興市場也疫情緊張，在多重負面因子影響下，第2季兩者出貨量都將呈現雙位數季衰與年衰，其中，高通衰退幅度將大於聯發科。

技術製程方面，2020年第1季在高通、聯發科與海思等業者帶動下，7/8奈米占陸企製智慧型手機所需AP製程比重上升至34.9%，超越12奈米製程比重，成為主流，第2季起，雖採7奈米的海思與高通多款5G AP陸續出貨，但受疫情影響，出貨量增幅預期有限，7/8奈米占比將略降至34.3%。