醫療、網通類面板需求旺 智晶營運添補丸

PMOLED廠智晶（5245）近年積極轉型，今年第一季受新冠肺炎疫情衝擊，業績衰退，不過4月表現顯著回溫，單月營收1.44億元，月增達55.8%，年增27.9%，為2018年10月以來單月營收新高。

智晶解釋，首季因疫情影響，導致消費性面板產品量減，但醫療類產品短期需求爆增，網通類產品熱度不減，雙雙帶來正面挹注，造就業績提升。

智晶第一季雖受疫情影響，營收較去年衰退，單季營收2.66億元，年減23.3%，季減13.1%；但依舊維持獲利，稅後純益937萬元，每股純益（EPS）0.21元，連三季獲利。智晶在營收減少的狀況下維持獲利，關鍵因應市場變化調整產品組合，改以醫療及工控類面板為主軸。

對比智晶去年和今年首季財報，去年，智晶單季營收3.47億元，其中1.5吋以下OLED產品營收占比約58%，為最大主力，1.5吋以上OLED產品占40.9%，其他產品占不到1%；但到今年，智晶單季營收2.66億元，改以1.5吋以上OLED產品為主，占65.7%，1.5吋以下OLED產品占比下滑至約30%，其他產品占比提升到約4%。

由智晶4月成績來看，效益仍在持續發酵。展望本季，智晶表示，目前因全球疫情尚未完全趨緩，市場仍很多有不可控的因素，預計本季訂單需求應是穩定出貨，下半年會視全球疫情狀況及景氣復甦情形隨時作營運的調整。