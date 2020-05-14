蘋果百億布局台灣！3原因揭竹科為何成為關鍵新技術基地

摘要 1. 台灣此次防疫表現好，疫情後外商重整生產佈局，將持續加大對台灣的投資。 2. 台灣的晶圓代工製程領先、產業鏈完整，是台灣科技業發展LED產業的優勢。

5月11日，傳出美商蘋果（Apple）進駐竹科龍潭園區，投入高達百億元資金建立新廠，將以新世代的顯示技術Mini LED與Micro LED為主要業務。竹科管理局證實，已通過蘋果在龍潭新建新廠案，但無法透露更多細節。外傳的合作夥伴晶電、友達也三緘其口。

然而，一位不願具名的金融界主管表示，2017年，蘋果來台發債券時，當時由壽險公司「秒殺」，而去年底，有曾購買蘋果債券的人壽公司大舉買入晶電股票，當時業界不解，為什麼該公司大買過去五年有四年虧損的晶電，「我們覺得很納悶。」

如今回頭檢視壽險業者「超前部署」的操作，讓人對蘋果與晶電合作跨入Mini LED研發製造的傳聞，有更多想像。

蘋果跨足LED的第一步 為何落腳台灣？

其實2017年，就已傳出蘋果在龍潭設顯示器相關的技術研發中心，只是業界一度傳出因技術發展延宕，連團隊都已撤出台灣。

為什麼過去以研發、做品牌為主的蘋果，此時要加碼投資LED事業，並選擇過去幾年被認為LED產業發展相對弱勢的台灣作為基地？

首先，就時間點來看，中美貿易戰的推波助瀾功不可沒。

研調機構IDC全球硬體組裝研究團隊資深研究經理高鴻翔認為，中美貿易戰後，因應關稅問題，科技公司開始把供應鏈分散在各國。而在貿易戰下，台灣不只有研發能力，在新技術保密方面的意識亦佳，綜合研判下，因此成為外商投資的合適選擇。

而近期的COVID-19疫情則是另一波催化。全球研調機構Gartner（顧能）資深研究總監呂俊寬指出，疫情，讓業界加速認知供應鏈需要調整，不能全部依賴單一國家。「貿易戰之下，政治不明朗，但技術不可以不明朗，」呂俊寬認為，台灣此次防疫表現佳，疫情後世界局勢變化，對台灣將是利多。此次蘋果設廠僅是開始，外商將持續加大對台灣的投資。

國際情勢外，產業發展現況亦是考量重點。第一金投顧董事長陳奕光分析，台灣手機品牌較弱，反成為台灣發展下一階段LED事業的優勢。「台灣LED產業，像半導體裡面的台積電這樣的角色，就出來了。」

陳奕光解釋，就像台積電，因為堅持不做自有產品，避免與客戶競爭，使得全球各大IC設計公司都放心將訂單交由台積電；台灣自有手機品牌發展較弱，反而成為優勢。

例如三星，該公司囊括OLED九成技術專利，是蘋果最仰賴的面板代工廠，但三星也有手機品牌，蘋果會擔心未來的研發、生產藍圖被搶先得知；而中國科技業雖是民營，但與國家關係密切，使得合作大廠總有疑慮，此外，中國本身也有華為等手機品牌，也會讓蘋果躊躇，「在中國發展Micro LED跟Mini LED，華為如果導入（技術），你（蘋果）怎麼辦？等於又把敵人養大。」陳奕光表示。

因此，台灣目前沒有手機大廠，反成台灣代工業者與品牌端合作研發、製造的優勢——與台灣合作發展下一世代新技術，不怕被端走。

同時，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為，半導體製程持續演進，而台灣的晶圓代工製程領先、產業鏈完整，也是台灣科技業另一優勢。她解釋，隨著半導體製程持續微縮，越做越小，客戶不只要跟晶圓代工廠、封裝廠溝通，連承載晶片的IC載板、甚至主機板等等，也都得跟著微縮，且從開案前期就參與。

「現在很多（科技業）案子從非常前期，就要讓載板廠甚至主板廠參與進來，如果一開始就要讓這麼多人進入，那不如一開始就找一個很好的聚落，這現象，以後會為台灣帶來越來越多生意。」鍾安綾表示。

關鍵零組件好幾種 蘋果為何選擇LED下手？

一位不願具名的分析師指出，蘋果向來習慣將關鍵零組件的主導權握在自己手上，例如，目前蘋果已經自主設計手機使用的處理器，也正在開發自家的通訊晶片。而該品牌向來更重視能讓使用者體驗更佳的技術，願意為此不惜成本，因此，LED面板作為使用者體驗的重要一環，蘋果不可能缺席。

同時，Mini LED技術逐漸成熟，也是原因之一。陳奕光表示，根據產業鏈訪查，蘋果傳聞的合作方晶電，Mini LED技術的良率應已經超過五成，蘋果自然希望在這個顯示技術世代更迭的時刻，進場布局，早日擺脫對三星的依賴。

前述不具名分析師舉例，2019年底，蘋果在美國發售解析度達6K的新款顯示器Pro Display XDR 專業顯示器，市場反應佳。該顯示器正是運用mini LED技術，顯示此技術已經有從實驗室走到量產的能力，且獲得好評。

至於相機鏡頭、記憶體等關鍵零組件，陳奕光認為，則是因技術門檻與投資門檻過高，暫時可能不是蘋果能自己握在手上的選項。

「台灣過去少做品牌，我們開玩笑說，台灣幫全球背庫存。（技術上的中立性）是一直以來台灣的優勢，但過去兩、三年，包括貿易戰、產業鏈完整、還有半導體製程微縮，都加速這些優勢，有更大推力。」鍾安綾表示。

貿易戰加上病毒催化，正加速全球產業競合的態勢改變，台灣如何趁著浪頭，將原有的技術優勢再乘數放大，將是產業能否再往上躍一階的關鍵。

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