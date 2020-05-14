郭台銘久違露面戴自家口罩，下一步：做有錢也不一定買得到的生意

摘要 1. 郭台銘認為，疫情後，人們會更重視健康，鴻海下一步將整頓大健康產業。 2. 疫情與中美貿易戰雙重作用下，供應鏈將重塑，變得更分散，世界明顯分裂成美、中兩大陣營。

「前陣子（鴻海美國威斯康辛州面板廠）跟美方做呼吸器，是我牽線的，」5月12日，久未公開露面的鴻海集團創辦人郭台銘，出席前監察院長錢復的回憶錄發表會。會後，他一下比劃著自己臉上戴的口罩，上頭印有「FOXCONN」（富士康）字樣，強調：「是我們自己做的。」一下提及他替鴻海威州廠牽線做呼吸器，仍然對健康產業興味盎然。

雖然上週才有媒體報導，鴻海旗下健康事業群M次集團撤換負責人、關閉子公司，生醫事業恐陷困境，郭台銘自己主動提起，並澄清，「有一些很負面的報導......那是人事調整，重新整頓總有一些陣痛……，我在規劃，大家拭目以待！」

他重申，疫情後的世界，人們會更重視健康，因此，鴻海下一步將重新規劃、整頓大健康產業，「健康產業當然越來越重要，有錢不一定可以買到幸福，但健康一定是你幸福的保障。」他宛如最佳推銷員強調。

除了健康相關產業崛起，郭台銘也以鴻海生產口罩現況說明，疫情後，為了分散風險，及確保供應鏈穩定，全球供應鏈卻將越來越分散。因此，他不但要投入健康產業，還要將版圖遍及全世界。

「為什麼我們的口罩在大陸做、在台灣做、在日本做、在美國做？」郭台銘說，疫情後收到許多國家上門洽詢，希望鴻海在當地建廠做口罩。正是因為疫情發生在轉瞬間，各國皆希望能有自己的醫療器材產線，「大家都希望當地能夠有……萬一發生問題的時候（關鍵醫材）會停止出口嘛。」

目前，鴻海在世界各地大量生產口罩，包括：台灣鴻海、中國富聯、日本夏普以及美國威州廠區都在生產，光是台灣一天產量就有1百萬片，廣受各國歡迎。

供應鏈重塑 製造更分散

至於談及疫情後的世界經濟局勢，郭台銘認為，疫情與中美貿易戰加乘作用，會加速供應鏈重塑，變得更分散，並認為，世界分裂成美、中兩大陣營的局勢，會越來越明顯。

「看我講過的話，我在選舉前，去年講的話，我原來的發言，這一年，（世界局勢）完全照著我講的話（發展）。」

過去郭台銘接受商周專訪時，曾指出，中美貿易戰後，會轉向科技戰，「將來是one world, two systems（一個世界、兩套系統），美國廠商不可以賣（產品）給中國，等到中國自己弄以後（就成了兩套系統）。」而這牽涉到台灣的供應鏈要不要選邊站。

疫情後的世界，中美兩強更分立，世界更分裂。而在這波疫情後，國際政經與產業板塊重洗牌，郭台銘能否成功帶領鴻海在健康事業卡下重要位置，一洗先前外界疑慮？大家都等著看。

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