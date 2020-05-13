全球商業網推NOWON遠距工作管理系統 進軍防疫市場商機

因應全球對抗新冠肺炎的趨勢，遠距工作管理已成眾多跨國企業營運必備的趨勢。UBN全球商業網推出全方位的「NOWON遠距工作管理系統」，進軍防疫市場的商機。

全球商業網總裁林暉表示今 (13)日舉行發表會，他表示，NOWON遠距工作管理系統（Distance Working Management System），不論是對外的客戶或公司內部的遠距視訊會議操作，皆能以高品質的遠距工作管理服務，提供安全又完善的全新遠距工作體驗。

林暉說：「全球商業網負責NOWON遠距工作管理系統的研發及全球市場銷售，目前在台灣約有1,500位用戶，目標能夠拓展至50萬用戶。」

他強調，遠距工作管理系統有四大特點，包括無須安裝任何軟體，只要有網路、電腦或行動裝置，即可展開遠距同步會議與工作管理，操作零門檻。有會議通知功能、上傳圖文影音會議資料功能，並可完整保存會議召開前的修改記錄，編輯看得見。

可提供與會人員共同編寫會議記錄，同步產生待辦事項，縮減會議記錄彙整時間，效率大提升。可於線上分享簡報資料，並同時進行加密的會議錄影，讓企業會議能妥善且安全的被保存，機密不外洩。

林暉指出，在疫情的延燒下，為全力協助全球社會有效運用科技進行數位防疫，全球商業網釋出兼顧企業營運與家庭健康的防疫雙利器專案，除了提供企業必備的NOWON遠距工作管理系統，同時響應農委會提倡防疫期間宅在家，植栽花卉讓您心情佳的理念，加贈居家防疫的心靈療方《林惠蘭種子盆栽藝術》精裝書，每頁書均有QR Code影音教學，利用食後水果種子和各式種子種植室內盆栽是防疫期間最佳最療癒的居家活動。

《林惠蘭種子盆栽藝術》，是國際種子盆栽藝術大師林惠蘭的生涯代表作，除分享投入種子盆栽近40年來所體會到的生命智慧，也希望用盎然生機，宣示生命永不放棄。

以動態影片的方式教授40種種子盆栽的培育方法，並請15國教授翻譯全冊，將以實體精美書籍與數位行銷方式行銷國際一條龍服務含花器與麥飯石。領飛無限出版集團搭配NOWON遠距工作管理系統，不定期邀請林惠蘭於雲端開講，與各地粉絲面對面，分享種子盆栽之美。