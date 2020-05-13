英特爾發表桌機處理器 最高時脈達5.3GHz
美商晶片大廠英特爾今天發表第10代Intel Core桌上型電腦處理器，最高時脈可達5.3GHz，英特爾邀請宏碁、華擎、華碩、技嘉、聯想與微星6家合作夥伴，透過高階主管在線上說明與展示各家產品。
英特爾今天首度在南港辦公室進行線上直播記者會，是美國總部以外規模最大的第10代Intel Core桌上型電腦處理器發表會。
英特爾表示，旗艦級Intel Core i9-10900K處理器最高時脈可達5.3GHz，具備Intel Thermal VelocityBoost功能，可提供同級產品最佳連網能力、沉浸式娛樂效果和增強串流功能。
英特爾公司業務暨行銷事業群副總裁汪佳慧說，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，英特爾的首要任務包括保護員工的健康和福祉、確保營運無虞，以及繼續為全球客戶提供服務和支援。
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