燦坤推筆電舊換新挺永續回收 環保價最高現折1.4萬

3C通路龍頭燦坤(2430)致力透過3C產品回收再利用降低環境污染及原物料消耗，將於5月14日至7月7日推出長達近二個月的「筆電舊換新」方案，以業界最高的優惠為環境永續盡心力。

燦坤表示，凡以搭載Intel處理器的筆電，舊換新最高可折14,000元；此外，燦坤也體恤莘莘學子及教職員忙於應戰各級考試的辛苦與壓力，透過最暖心的教育方案與服務為大家加油。

教育優惠方案指定商品現折2,000元，限前1,000名，適用於全台高中職(含)以上學生、已獲大專院校錄取的學生、以及院校教職員，購買時應提供有效學生證/教職員工證，以確保所有訂購商品的客戶皆符合購買資格，每人限享一台優惠。

燦坤資通訊事業部總經理李經緯指出，藉由筆電舊換新方案為資源永續盡心力，且同步觀察到透過筆電學習、工作的高頻率族群—學生、教職員即將應戰年中的大考季，包含國中教育會考、大學指定科目考試等。希望透過硬體的強化讓學習及工作無往不利，同時也提供上百款筆電滿足每一位消費者需求。

燦坤觀察，多功能、輕薄筆電最為熱銷，因應疫情民眾宅在家時間提高，透過筆電工作、學習的需求大增，進而使高效能類型、輕薄型筆電熱銷，業績皆有雙位數成長。

燦坤在此次「筆電舊換新」方案，特別加碼推出全館筆電刷卡購買８期０利率優惠，讓民眾以更優惠的價格購入高品質的商品。

根據燦坤觀察，消費者在選購筆電上偏向輕薄、具有多功能，特別是可以一步到位，同時結合工作、學習、娛樂的多工筆電。針對購入筆電的建議，如Microsoft 全新Surface Pro 7 i5-8G-128G，兼具筆電、工作和平板模式的多功性，重量僅775公克，讓攜帶更輕巧，適合學生及上班族使用，會員價29,888元，再送市值4,490元Surface Pro實體黑色鍵盤。

受遠距教學、異地辦公影響，近期消費者亦注重螢幕及筆電鏡頭規格。ASUS華碩新10代筆記型電腦UX481FL-0051A10210U 14吋筆電，搭載IR紅外線攝影機搭配Windows Hello，無需手動輸入只要看一眼即可登入。再透過ZenBook Duo將創造力和生產力極大化，雙螢幕設計並採用與主螢幕結合的ASUS ScreenpadTMPlus，亦適合2D繪圖或影音創作的使用者，會員價41,888元。