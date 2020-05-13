宏碁顯示器 英國奪下Q1銷售排名龍頭

根據最新市調資料顯示，宏碁2020年第1季在英國顯示器市場，以30%市占率勇奪銷售第一品牌；宏碁英國顯示器在今年2、3月份銷售大增，分別以31.4%及36.2%市占率衝上冠軍之位，也拿下第1季消費市場銷售排行第一名。

宏碁表示，顯示器在英國表現亮眼，成功打下市場的關鍵在於與經銷商的緊密合作，以及多元顯示器的產品選擇，其中Acer K2、Acer KA2系列以及電競螢幕Acer VG0系列等顯示器深獲消費者喜愛，成為銷售通路的熱賣產品，也讓宏碁在英國顯示器領域中奪得佳績。