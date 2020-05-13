iPad Pro 2020將開賣 friDay購物推開賣優惠

暌違近2年的iPad Pro 2020終於在果粉們熱烈敲碗聲中準備上市！遠傳電信旗下friDay購物獲得遠傳全力支持，iPad Pro 2020新機開賣，11吋、12.9吋全品項完備，5月14日10點開放預購，而專業設計師最愛Apple Pencil二代同步開賣，預計5月15日起陸續出貨。

friDay購物也祭出開賣優惠，推出價格實惠CP值極高的iPad Pro 2020＋保護套＋螢幕貼組合，信用卡消費再享優惠，5月份於friDay購物刷卡購買iPad Pro新機再享多重優惠，每週五刷遠傳friDay聯名卡享最高1,500元回饋（2%刷卡金回饋+3%f幣加碼回饋）；刷永豐JCB晶緻卡享網購最高6%現金回饋，若消費購買iPad Pro等同於超過1,600元現金回饋。

friDay購物觀察，近一個月內部數據資料，發現iPad Pro 2020關鍵字於4月份中期開始迅速衝高，較上半個月暴增近百倍，也帶動預購業績一飛衝天。friDay購物副董事長杜偉昱表示，前一代iPad Pro於2018年10月上市時，在開賣當週現貨完售，當時主力消費市場集中於30歲至40歲男性消費者為主。而觀察iPad Pro 2020新機功能特性及預購訂單來看，則多受26歲至35歲消費者青睞，不僅平均購買年齡下降，且男女比例已然相當，另外還有6成訂單搭配Apple Pencil二代一起購買，判斷應多為從事設計業或相關科系學生族群。

friDay購物表示，全新一代的 iPad Pro 是目前 iPad 系列最強大的一台，擁有與 iPhone 11 一樣的三鏡頭、Face ID、配備光學雷達掃描儀讓 AR 擴增實境更好用，內裝 A12 仿生晶片結合 8 核心 CPU 與功能強大的神經引擎，讓 iPad Pro 帶來最強的效能。此外，iPad Pro 更是首台搭配 Type-C 充電線的 iPad，更可以連結相機，而 iPad Pro 本身也可拍攝4K影片，螢幕擁有ProMotion 自動適應更新率也會讓畫面跑得更流暢，因此也是許多影像工作者作為即時觀看拍攝成果的好工具。另外，iPad Pro 2020 發表時還有另一個亮點，就是搭配Apple Pencil二代的同步上市，再結合上述最新功能及效能，對於需要長時間繪圖的設計師或插畫家而言，iPad Pro 2020將是相輔相成的好夥伴。

杜偉昱樂觀評估，friDay購物iPad Pro 2020新機將以11吋128G規格為熱銷冠軍，正式開賣後應該也會是當天秒殺售鑿。