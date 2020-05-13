NOWON遠距工作管理系統上市 搶攻防疫商機

新冠肺炎疫情改變人們的工作模式，不少企業實行WFH（在家工作），讓遠距視訊會議需求大增，『UBN全球商業網』搶佔防疫商機，推出了全方位的《NOWON遠距工作管理系統》，並於今（13）日正式發表。該系統與市面上的視訊會議軟體相較，具有更完善的會議管理介面及安全機制。

因應全球對抗新冠肺炎之勢，遠距工作管理已成眾多跨國企業營運必備的趨勢。『UBN全球商業網』看準此需求，推出全方位的《NOWON遠距工作管理系統》（Distance Working Management System），讓企業不論是對外的客戶或公司內部的遠距視訊會議操作，皆能以高品質的遠距工作管理服務，提供安全又完善的全新遠距工作體驗。

《NOWNON遠距工作管理系統》有四大特點，包括一、無須安裝任何軟體，只要有網路、電腦或行動裝置，即可展開遠距同步會議與工作管理，操作零門檻。二、有會議通知功能、上傳圖文影音會議資料功能，並可完整保存會議召開前的修改記錄，編輯看得見。

三、可提供與會人員共同編寫會議記錄，同步產生待辦事項，縮減會議記錄彙整時間，效率大提升。四、可於線上分享簡報資料，並同時進行加密的會議錄影，讓企業會議能妥善且安全的被保存，機密不外洩。

『UBN全球商業網』總裁林暉強調，《NOWNON遠距工作管理系統》納入企業管理的因子，在管理介面、資料控管、安全保護機制上面皆做的相當完善，相信會是企業最得力的幫手。而該系統採用訂閱制，年費價格為5000元，現在推出3個月內訂購，兩年1萬元價格降至1800元，先前測試的客戶已經陸續採用，未來目標在台灣能有50萬客戶。

而《NOWNON遠距工作管理系統》除了可以應用在工作上，也可以應用在生活上。《林惠蘭種子盆栽藝術》是國際種子盆栽藝術大師林惠蘭的生涯代表作，林惠蘭老師除了以動態影片的方式教授40種種子盆栽的培育方法並請15國教授翻譯全冊，將以實體精美書籍與數位行銷方式行銷國際一條龍服務含花器與麥飯石，更是搭配該系統，不定期在雲端開講，與各地粉絲面對面，分享種子盆栽之美。