系微宣布 支援微軟新款最輕巧2-in-1筆記型電腦
系微股份有限公司今（13）日宣布，其旗艦UEFI韌體產品 - InsydeH2O 搭載於微軟(Microsoft)新一代易於攜帶及經濟實惠的可攜式平板電腦Surface Go 2量產出貨，此產品採用英特爾Pentium Gold 4425Y與 Core m3系列處理器，並內建最新版微軟 Windows 10 S作業系統。
與前一代Surface Go產品相比，新推出的Surface Go 2配備全新、尺寸更大的10.5吋螢幕並提供更長的電池續航力，以及能提升高達64%的效能表現。
值得一提的是，系微協助整合新一代Surface Go 2功能，包括Surface企業管理模式（SEMM）和圖形化BIOS設置 ; 同時，新款Surface Go 2平板電腦也為企業和終端消費用戶提供許多安全性、功能性和性能方面的提升。
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