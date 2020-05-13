鴻海攜手Socionext、Hailo 發表AI影像處理解決方案

鴻海科技集團宣布聯手影像應用SoC方案供應商Socionext與AI晶片設計商Hailo，共同打造最新一代AI智慧系統解決方案，將應用於邊緣運算影像處理服務。

鴻海推出高密度運算、高效能且無風扇的邊緣運算裝置BOXiedge，搭載Socionext高效能平行運算處理器SynQuacer SC2A11，以及Hailo-8深度學習AI處理器。結合此三方技術後，可望為市場帶來具備高競爭力的邊緣運算AI應用服務，為智慧城市、智慧醫療、智慧零售與工業互聯網帶來更高的營運效益。

鴻海S次半導體次集團系統晶片與解決方案事業處副總劉錦勳表示：「產業AI解決方案應用上，有非常大的發展潛力，如醫療產業中的腫瘤偵測、血球檢測，或是智慧城市中的機器人、無人搬運車導航，我們很有自信，透過擁有超高效能的BOXiedge邊緣運算解決方案結合了Hailo的AI深度學習處理器，可以為持續發展的智慧城市、智慧醫療、智慧製造與工業互聯網帶來正向的節能效益與獨立運行的AI推論應用服務。本次攜手Socionext、Hailo，共同打造出適用各產業應用的新世代AI解決方案。」

鴻海已將基於此AI解決方案開發出外觀瑕疵檢測演算法，並佈建於集團內不同產品線，成功地改善了產線製造的準確度，由原先的95%提升至99%，同時降低了約三分之一營運成本，特別是在瑕疵品維修與檢查之費用。

Socionext執行副總久保德章(Noriaki Kubo)表示：「我們對此共同成果感到欣喜且正式宣布與鴻海、Hailo策略結盟。此項合作可以引導出更多的創新解決方案，特別是目前不同產業的客戶都正在大量發展AI需求。我們很有自信此產品可以讓終端客戶體驗到更高效能、超低功耗、更多的彈性與最低的延遲。」

Hailo執行長暨共同創辦人Orr Danon表示：「我們很高興與兩家業界領導廠商一同攜手開發AI解決方案。我們的深度學習處理器有能力可以大幅提升邊緣運算智慧裝置的效能。此項合作對邊緣運算所驅動的多個產業影響甚鉅，這新一代的晶片可為邊緣運算帶來新革命。」