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DRAM進入漲價週期 惟疫情影響出貨導致Q1產值衰退4.6%

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查，第1季DRAM供應商庫存去化得宜，季末的庫存水位與年初相比已經顯著下降，因此降價求售壓力不再，整體DRAM均價相較前一季上漲約5%以內。

然而，因應新冠肺炎疫情，各國祭出封城鎖國政策，導致物流受阻，DRAM的位元出貨也受到影響。所以雖然均價小幅上漲，但第1季DRAM整體產值季衰退4.6%，達148億美元。

TrendForce指出，第1季受阻的出貨將遞延至第2季，因此在DRAM均價上漲幅度擴大且出貨量同時提升的情況下，TrendForce預測第2季DRAM整體產值將季增超過兩成，原廠的營收與獲利能力將持續成長。

第1季因疫情導致出貨受阻，「價漲量縮」的情況下，三大DRAM原廠第1季營收均呈現小跌，三星跌幅約3%、SK海力士約4%，美光則約11%（本次財報季區間為2019年12月至2020年2月）。市占方面，三星約44.1%、SK 海力士為29.3%，美光則為20.8%。展望第二季，由於產能規劃大致相同，TrendForce預期，市占比例不會有太大變化。

三大原廠的獲利受惠於第1季DRAM均價上揚而維持成長。三星去年第4季營業利益率受惠於一次性認列而大增，墊高基期，雖然第1季營業利益率下滑至32%，但實質的獲利能力仍持續提升。

SK海力士第1季營業利益率為26%，與上季的19%相比明顯改善。美光本次財報季區間的報價漲幅小於韓廠，加上當前因開發1Z製程導致成本增加，使得營業利益率小幅下滑，但預計下次財報區間（3月至5月）會有明顯改善。

DRAM SK海力士

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