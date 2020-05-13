快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

Fitbit致力拓展健康研究 宣布啟動心臟研究計畫

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
Fitbit預計透過旗下具有心率追蹤的功能產品系列進行廣泛的心臟研究，期望有效推展心律不整的研究。圖／Fitbit提供
Fitbit預計透過旗下具有心率追蹤的功能產品系列進行廣泛的心臟研究，期望有效推展心律不整的研究。圖／Fitbit提供

Fitbit（NYSE：FIT) 今（13）日宣布推出「Fitbit心臟研究計畫（ Fitbit Heart Study）」，Fitbit表示，此計畫是Fitbit廣泛推展的計畫之一，更為首次驗證穿戴式技術實際應用的大型線上研究，研究結果將用於全球資格審查申請，預計招募數十萬人參加，期望能識別疑似心房顫動 （AFib） 而引起的心律不整，協助全球受到心房顫動之苦的3,350萬位患者。

部份研究顯示，心房顫動患者的中風風險相較健康的人高出五倍，由於此疾病可能偶然發作或無任何症狀，因此十分難以偵側，更有25%的心房顫動中風患者，是在中風後才發現罹患心房顫動。

Fitbit心臟研究計畫主持人、麻省總醫院心臟科醫師、哈佛醫學院副教授Steven Lubitz M.D., M.P.H表示，「直到今日，偵測心房顫動的工具仍受到許多限制，像是多數工具僅能在醫院就診時使用。我期望能透過像是Fitbit裝置推動創新研究和便利技術，往後將研發更多實用工具，改善大眾健康，降低心房顫動對健康的影響。」

Fitbit共同創辦人暨技術長Eric Friedman表示，「自 2015 年首次將心率追蹤技術加入裝置後，我們持續進行創新，透過睡眠階段、心肺適能等級、活動區間分鐘數等功能，讓使用者深入瞭解自身的心臟健康狀態。透過Fitbit提供各式平價的心率追蹤裝置，可進行長期心律評估，提早偵測心房顫動，降低如中風等致命風險的重要關鍵。Fitbit進行這項重要研究，有機會研發出提供可改善大眾健康的技術，拯救更多人的生命。」

Fitbit的穿戴式裝置具有全天候心率追蹤與最長7天的電池續航力，讓使用者能夠連續配戴多日，作為長期評估使用者的心率與睡眠期間。這項研究開放納入22歲以上的美國居民，使用最新的Fitbit裝置追蹤心率，包括Fitbit Ionic、Fitbit Versa系列智慧手錶、Fitbit Charge 3、Fitbit Charge 4、Fitbit Inspire HR，透過心率追蹤技術識別心律不整的最好時機，也就是身體完全休息與睡眠時進行篩檢。

此外，Fitbit裝置採用光體積變化描記圖 （PPG）技術可直接測量用戶手腕的血流速率以追蹤心率。理論上，這些測量值可用於確認使用者的心律，Fitbit演算法將分析Fitbit心臟研究中的心律數據是否規律，收到心律不整通知的參與者將與醫師進行免費虛擬約診，以瞭解詳細資訊，並可收到免費的貼片型心電圖儀 （ECG patch），確認此通知的真實性。

Fitbit 心臟研究是Fitbit廣泛的心臟健康創新計畫之一，包括業界合作夥伴關係和其他技術的研發，這些技術致力提升大眾對心房顫動的認知，並於發作時迅速偵測，降低中風風險，進而增進大眾健康。除了Fitbit心臟研究中的創新技術外，也研發了心電圖新功能心房顫動篩檢式偵測，也取得重大進展。

Fitbit將依據使用者的個人需求，提供長期或短期心房顫動評估選項。目前同時在研發中的光體積變化描記圖和心電圖工具，將可提供心房顫動的長期評估和篩檢式偵測。Fitbit以光體積變化描記圖為基礎的心律偵測工具，可識別無症狀心律不整 （可能難以偵測），而心電圖功能可協助使用者篩檢心房顫動，記錄心臟的電生理活動，方便與醫師討論健康狀態。Fitbit已完成心電圖功能的樞紐臨床試驗，預計在近期向美國食品藥品管理局 （FDA） 和全球主管機關申請審查。

此外，在美國食品藥品管理局核准光體積變化描記圖心房顫動演算法之後，Fitbit將持續與必治妥施貴寶輝瑞聯盟攜手合作，共同發展更多計畫和教育內容，以識別及協助全球中風高風險族群，提供持續性的支持照護，並擴展至心房顫動診斷。

Fitbit 中風

延伸閱讀

群益奈米金 小資族投資黃金新工具

只有一半的人有機會急救！心臟權威：這病是心臟殺手

印度前總理曼莫漢心臟不適 緊急入院治療

身體第二個心臟！專家：伸展小腿肚讓全身浮腫都消失

相關新聞

友訊經營權之爭！「我絕不是禿鷹」鋼鐵梟雄謝裕民：求和不求戰

在6月股東會旺季前，老字號網通大廠友訊無疑是董監事改選登場前，經營權之爭最有戲劇性的指標公司。 激烈戰火的關鍵人物，各界劍指台鋼集團會長謝裕民。

財經相對論／簡立峰vs.游直翰 師徒電腦配對 聯手做大新創

「財經相對論」是經濟日報為讀者新闢的寧靜角落。這裡將放上兩張空椅，邀請兩位財經人物促膝對談，褪去專業角色，回到生活中的家人、師生、朋友位置，交換對彼此關係、社會、人生的想法。

財經相對論／腦力激盪 話出複製異見

問：Appier的營運模式是否有可能複製？台灣能否出現更多家？

財經相對論／簡立峰：畫新藍圖 走向國際才有機會

不論是從事教職或在企業工作，對走進研究室的學生或到辦公室的新創者來說，簡立峰都扮演解決問題的角色。現在他卸下Google全職工作身分，仍對台灣新創發展的心念念不忘，他認為，新創必須走國際路線才有機會，希望幫助台灣新創打國際賽事。

財經相對論／游直翰看獨角獸 雙腳比長角更重要

從旁觀者角度觀察游直翰，或許最可看出他的成長與成功關鍵。身為老師又是獨立董事的簡立峰評論游直翰，欣賞他的特質就是「快」，展現在學習和修正、尋求產品驗證的效率上。

蘋鏈產地移轉 大立光出貨越南激增

美中貿易戰加上新冠肺炎疫情兩大重擊，加速蘋果及三星兩大手機供應鏈洗牌。大立光首季財報出貨市場首度列入越南，營收占比近12%，年增6.8個百分點，來自中國大陸營收占比61%，年減8.4個百分點。

大立光6月股東會 林恩平視訊談展望

因應新冠肺炎防疫需求，大立光今年6月股東常會將首度不開放媒體進場，執行長林恩平將於會後以視訊方式召開記者會，釋出最新營運展望。

劉揚偉掌舵 鴻海防疫與轉型布局3+3同步推進

面對新冠肺炎考驗，鴻海董事長劉揚偉親自掌舵，在防疫與轉型布局3+3產業（機器人、數位醫療、電動車，以及AI、半導體與5G）兩端同步推進，積極優化整體營運結構，應對大環境種種挑戰。

台積赴美設廠？ 三星布陣力抗

新冠肺炎疫情讓美、日政府忙著推動「半導體自給自足」計畫，試圖吸引台積電到當地設廠。相關消息可能會讓亟欲在晶圓代工領域追趕台積電的南韓三星高度警覺，市場觀察人士也將聚焦三星是否會在美增設產線擴產，以積極鞏固訂單。

台積擴大布局 買家登南科廠地

台積電供應鏈成員家登精密昨（12）日舉行董事會，決議以6.6億元將南科廠及土地，售予台積電，處分利益達5.12億元，預定本月底完成交割，挹注每股純益逾6元。未來家登將以台南樹谷園區為生產重心，處分資金將優先用於遷廠及增建產能。

神盾斥資16億元入股敦泰 躍居最大單一股東

台灣手機指紋辨識晶片龍頭神盾昨（12）日宣布，斥資16億元取得全球最大觸控IC廠敦泰逾4.86萬張普通股股票，總持股比將逾19%，躍居最大單一股東。兩家公司上周甫結盟，此次資本合作後關係更緊密，將開創台灣手機關鍵零組件新局，通吃蘋果與非蘋陣營訂單。

敦泰6月20日改選 組黃金陣容

敦泰6月20日股東常會將改選董事，新董事會組「黃金陣容」，找來台積電前技術長、3D鰭式場效電晶體（FinFET）發明人胡正明進入董事會，加上神盾財務長張家麒也有一席董事，與現有公司經營團隊與台灣半導體界元老史欽泰共同協助公司，搭配與神盾開發全球首顆FTDDI晶片，以及基本面轉虧為盈、殖利率近11%等優勢，要以超強陣容，全新出擊。

熱門新聞

國內首次新台幣責準率「歸零」 六年期儲蓄險走入歷史

史上首次責準利率降至零 躉繳6年期儲蓄險將絕跡　

保單責準率下調 6年期高利儲蓄險將絕跡

10萬元勞工紓困貸款 名額加碼至少30萬

怎分辨真假紓困民眾？延禧攻略一席話點出關鍵

勞工紓困貸款已爆量 勞長：至少再加碼30萬名額

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。