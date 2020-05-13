Fitbit致力拓展健康研究 宣布啟動心臟研究計畫

Fitbit（NYSE：FIT) 今（13）日宣布推出「Fitbit心臟研究計畫（ Fitbit Heart Study）」，Fitbit表示，此計畫是Fitbit廣泛推展的計畫之一，更為首次驗證穿戴式技術實際應用的大型線上研究，研究結果將用於全球資格審查申請，預計招募數十萬人參加，期望能識別疑似心房顫動 （AFib） 而引起的心律不整，協助全球受到心房顫動之苦的3,350萬位患者。

部份研究顯示，心房顫動患者的中風風險相較健康的人高出五倍，由於此疾病可能偶然發作或無任何症狀，因此十分難以偵側，更有25%的心房顫動中風患者，是在中風後才發現罹患心房顫動。

Fitbit心臟研究計畫主持人、麻省總醫院心臟科醫師、哈佛醫學院副教授Steven Lubitz M.D., M.P.H表示，「直到今日，偵測心房顫動的工具仍受到許多限制，像是多數工具僅能在醫院就診時使用。我期望能透過像是Fitbit裝置推動創新研究和便利技術，往後將研發更多實用工具，改善大眾健康，降低心房顫動對健康的影響。」

Fitbit共同創辦人暨技術長Eric Friedman表示，「自 2015 年首次將心率追蹤技術加入裝置後，我們持續進行創新，透過睡眠階段、心肺適能等級、活動區間分鐘數等功能，讓使用者深入瞭解自身的心臟健康狀態。透過Fitbit提供各式平價的心率追蹤裝置，可進行長期心律評估，提早偵測心房顫動，降低如中風等致命風險的重要關鍵。Fitbit進行這項重要研究，有機會研發出提供可改善大眾健康的技術，拯救更多人的生命。」

Fitbit的穿戴式裝置具有全天候心率追蹤與最長7天的電池續航力，讓使用者能夠連續配戴多日，作為長期評估使用者的心率與睡眠期間。這項研究開放納入22歲以上的美國居民，使用最新的Fitbit裝置追蹤心率，包括Fitbit Ionic、Fitbit Versa系列智慧手錶、Fitbit Charge 3、Fitbit Charge 4、Fitbit Inspire HR，透過心率追蹤技術識別心律不整的最好時機，也就是身體完全休息與睡眠時進行篩檢。

此外，Fitbit裝置採用光體積變化描記圖 （PPG）技術可直接測量用戶手腕的血流速率以追蹤心率。理論上，這些測量值可用於確認使用者的心律，Fitbit演算法將分析Fitbit心臟研究中的心律數據是否規律，收到心律不整通知的參與者將與醫師進行免費虛擬約診，以瞭解詳細資訊，並可收到免費的貼片型心電圖儀 （ECG patch），確認此通知的真實性。

Fitbit 心臟研究是Fitbit廣泛的心臟健康創新計畫之一，包括業界合作夥伴關係和其他技術的研發，這些技術致力提升大眾對心房顫動的認知，並於發作時迅速偵測，降低中風風險，進而增進大眾健康。除了Fitbit心臟研究中的創新技術外，也研發了心電圖新功能心房顫動篩檢式偵測，也取得重大進展。

Fitbit將依據使用者的個人需求，提供長期或短期心房顫動評估選項。目前同時在研發中的光體積變化描記圖和心電圖工具，將可提供心房顫動的長期評估和篩檢式偵測。Fitbit以光體積變化描記圖為基礎的心律偵測工具，可識別無症狀心律不整 （可能難以偵測），而心電圖功能可協助使用者篩檢心房顫動，記錄心臟的電生理活動，方便與醫師討論健康狀態。Fitbit已完成心電圖功能的樞紐臨床試驗，預計在近期向美國食品藥品管理局 （FDA） 和全球主管機關申請審查。

此外，在美國食品藥品管理局核准光體積變化描記圖心房顫動演算法之後，Fitbit將持續與必治妥施貴寶輝瑞聯盟攜手合作，共同發展更多計畫和教育內容，以識別及協助全球中風高風險族群，提供持續性的支持照護，並擴展至心房顫動診斷。