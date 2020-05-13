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Q2AIO PC出貨量反彈逾三成 研調估廣達全球出貨逾四成

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

根據DIGITIMES Research分析師徐康沛統計，新冠肺炎疫情影響生產端正常供貨，且波及需求面物流運輸與企業支出能力，今年第1季全球AIO PC出貨量214萬台，季減29.4%，預估第2季全球出貨量將反彈回升三成以上；以製造廠來看，廣達（2382）在蘋果惠普兩大客戶訂單量明顯季增的帶動下，預估第2季AIO PC出貨量占全球比重將超過四成。

徐康沛表示，以第1季全球AIO PC出貨量來看，前四大品牌聯想、惠普（HP）、蘋果（Apple）、戴爾（Dell）出貨季減幅差異不大；展望第2季，隨著生產端恢復以往的出貨能力，加上第1季出貨遞延，全球AIO PC出貨量將反彈回升三成以上。

品牌表現方面，最大業者聯想因根基於疫情爆發地中國大陸，第1季首當其衝，AIO PC出貨量季減35%，惠普與蘋果則是出貨季減幅相對小者，但仍季減27~29%。

根據供應鏈訊息顯示，第2季蘋果AIO PC出貨量的季增表現，在前四大品牌中，將是最搶眼的業者，預估出貨量將超越惠普，站上第二大。

反映至製造廠，廣達在兩大客戶蘋果與惠普訂單量明顯季增帶動下，第2季AIO PC出貨量季增幅將高於整體平均，使其出貨占全球比重提升1.8個百分點，至超越四成。

惠普 蘋果

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