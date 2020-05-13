全球AIO PC首季出貨量季減29% 第二季可望反彈逾三成

新冠肺炎打亂PC生產鏈，導致今年第一季全球AIO PC出貨量季減29.4%，展望第2季，研調機構DIGITIMES Research預估，首季遞延的訂單在本季發酵，加上生產恢復正常，預料全球AIO PC出貨量將反彈回升3成以上。

受新冠肺炎影響生產端正常供貨並波及需求面物流運輸與企業支出能力，2020年第1季全球AIO PC出貨量季減29.4%，為214萬台，前四大品牌聯想、惠普（HP）、蘋果（Apple）、戴爾（Dell）出貨季減幅差異不大。

展望第2季，DIGITIMES Research分析師徐康沛預估，隨著生產端恢復過往出貨能力，加上前季出貨遞延，全球AIO PC出貨量將反彈回升3成以上。

品牌表現方面，最大業者聯想因根基於疫情爆發地中國大陸，第1季首當其衝，AIO PC出貨量季減35%，惠普與蘋果則是出貨季減幅相對小者，但仍季減27~29%。供應鏈訊息顯示第2季蘋果AIO PC出貨量季增表現，在前四大品牌中，將是最搶眼者，出貨量並將超越惠普，站上第二大。

反映至製造廠，廣達在兩大客戶蘋果與惠普訂單量明顯季增帶動下，第2季AIO PC出貨量季增幅將高於整體平均，使其出貨佔全球比重提升1.8個百分點，至超越四成。