鴻海攜Socionext、Hailo 發表AI邊緣運算影像解決方案

鴻海集團今（13）日宣布聯手影像應用SoC方案供應商Socionext與AI晶片設計商Hailo共同打造最新一代AI智慧系統解決方案，將應用於邊緣運算影像處理服務。

鴻海推出高密度運算、高效能且無風扇的邊緣運算裝置"BOXiedge™"，搭載Socionext高效能平行運算處理器"SynQuacer™" SC2A11，以及"Hailo-8™"深度學習AI處理器。結合此三方技術後，可望為市場帶來具備高競爭力的邊緣運算AI應用服務，為智慧城市、智慧醫療、智慧零售與工業互聯網帶來更高的營運效益。

根據研調機構IDC預測，至2023年為止，全球AI市場將有984億美元商機，本次三方合作推出的AI智能應用解決方案可以增強動態影像分析、影像分類以及物件偵測的處理能力，並大幅降低相關業者投入所需的成本。

強大的高效能裝置可以在邊緣運算中即時處理分析超過20路的影像串流，其高密度運算核心、低功耗的特性以及內建的VMS影像管理系統，在監控市場常見的影像分類、影像偵測、人體姿勢偵測（Pose estimation）以及各式各樣的AI應用上，仍可確保影像的高畫質輸出與個人隱私保障。

鴻海S次半導體次集團系統晶片與解決方案事業處副總經理劉錦勳表示，產業AI解決方案應用上，有非常大的發展潛力，如醫療產業中的腫瘤偵測、血球檢測，或是智慧城市中的機器人、無人搬運車導航，我們很有自信，透過擁有超高效能的"BOXiedge™"邊緣運算解決方案結合了Hailo的AI深度學習處理器，可以為持續發展的智慧城市、智慧醫療、智慧製造與工業互聯網帶來正向的節能效益與獨立運行的AI推論應用服務。本次攜手Socionext、Hailo，共同打造出適用各產業應用的新世代AI解決方案。

鴻海已將基於此AI解決方案開發出外觀瑕疵檢測演算法，並佈建於集團內不同產品線，成功地改善了產線製造的準確度，由原先的95%提升至99%，同時降低了約三分之一營運成本，特別是在瑕疵品維修與檢查之費用。

Hailo-8™深度學習處理器為邊緣運算裝置提供了無與倫比的性能，該運算能力可以高達到每秒26兆次(TOPS)的運算，以往只能在雲端執行的深度學習運算，現在可以移至邊緣運算應用裝置，進行更智慧化的深度學習。這個先進的架構不僅可帶來高效能、低功耗以及最低的延遲性，更可加強邊緣運算中，智慧設備的數據隱私以及可靠度。

新世代的BOXiedge AI解決方案可滿足廣大市場中，需仰賴低延遲、高傳輸率、高可靠性以及高運算的應用場景。如：智慧零售、智慧城市中，數百台攝影機進行店內或交通監看而產生大量影像串流，就需要在地化、低延遲、快速處理的運算能力；同樣的，在工業互聯網中，每秒的訊息運作串流也相對重要，當這些資料獲取、處理、推論、呈現等流程可以於在地化的產線中運作，將可大幅提升品管中的診斷缺陷，顯著的提升成本效益。