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不能辦千人展覽怎麼辦？這家品牌大廠有新方法

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

因為疫情延燒，讓每年都會舉辦千人論壇活動的全球物聯網智能系統領導廠商研華（2395），想出新方法來舉辦活動，該公司表示，將在於4月28日、5月5日以「引領嵌入式創新 實現AIoT大未來」為主題，進行兩場2020研華嵌入式設計論壇線上研討會。

研華表示，嵌入式設計論壇（Advantech Design-in Forum, ADF）是研華IoT嵌入式平台事業群自2010年以來，每年最大規模的行銷活動，內容除包含嵌入式物聯網趨勢外，還分享最前端的技術方案給嵌入式行業專家，並透過活動與夥伴及其他產業領導者合作，帶動商業和技術變革，以共創物聯網商業發展。

研華台灣區營運處副總經理林其鋒指出，為避免疫情下的群聚活動，今年研華嵌入式設計論壇（ADF)將改以系列性的線上研討會方式舉辦。活動將以台灣討論熱烈的幾大市場為主軸，規劃共七場各30分鐘的線上研討會，內容涵蓋嵌入式創新和設計服務、邊緣人工智能、無線連接解決方案、物聯網雲服務和軟體解決方案等主題。研華期望藉此帶領大家創造新的體驗、帶動商業快速創新；未來，嵌入式設計論壇也將持續以實體搭配線上方式進行推廣，以觸及更多不同行業客群。

本次研華嵌入式設計論壇，共分為七大場次進行，包含無人自助服務、輕鬆佈局下一個數位轉型2.0、活用公有雲IoT創新服務、ARM平台設計服務、創新嵌入式平台、智慧工廠新佈局、智慧零售全面啟動，並於每場線上研討會中分別展示嵌入式電腦模組、工業級主機板、精簡指令運算平台、無風扇工業電腦、數位看板系統、工業儲存與記憶體解決方案、嵌入式軟體等研華的創新產品與服務。

此外，除展示研華產品與解決方案外，為能給予客戶更深刻的體驗，會中將涵蓋實際操作等單元，並針對各場次主題，邀請實際使用廠商進行應用解析，說明應用與背景，讓與會客戶不僅收到產品單一資訊，同時還享有更生動的體悟，以及更貼近客戶的使用情境。

七大場次將於4月28日起至6月9日，每周二下午15:00線上首播，目前已舉行的兩場次，已分別累積約300人次上線；七場預計將吸引超過2,000累積人次上線觀看。

研華 物聯網

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