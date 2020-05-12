快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

今年第一號颱風黃蜂生成 周末北轉影響台灣

要神腦撤櫃？中華電信：近期無此規劃

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

神腦國際的工會今（12）日向交通部陳情，因傳出中華電信年底將裁撤門市的神腦櫃台的消息，影響神腦年底有大裁員計畫，神腦工會向大股東中華電信的「上級」交通部陳情，要交通部主持公道，阻止神腦的行為。

中華電信則表示，近期沒有要撤除神腦櫃檯的規劃。但因為國內電子商務和網路蓬勃發展，未來中華電信仍會持續適時調整門市數量與位置。

據了解，神腦工會理事長陳政國工作的嘉義維修中心5月4日遭裁撤，他也被解雇。今天工會指出，神腦最大獨家客戶中華電信傳出年底要將門市設置的神腦櫃台都撤除，影響400多人工作；最近神腦有裁員規劃，工會和資方近期即將進行二次勞資協商。

神腦解釋是因為近期門市業績不佳，影響了員工獎金。但也有通訊行同業指出，2018年「499之亂」，大批用戶在當時改用低價方案，轉往網路或其他通路購買空機、甚至不買手機改搭其他家電商品，減少在神腦等通路購買商品，也讓依賴中華電信的神腦門市業績大幅下降，說到底，仍是「499之亂」的後座力效應。

神腦 中華電信

延伸閱讀

工會舉牌抗議 神腦回應並無大規模裁員計畫

潤成入主南山人壽10年將至 工會：系統更新成噩夢

台灣大 蟬聯電信獲利王

中華電4月營收157.2億元 每股盈餘0.36元

相關新聞

先豐Q1每股虧0.67元 較去年同期轉虧

PCB廠商先豐（5349）今（12）日公告首季財報，今年首季歸母公司淨損約1.42億元，單季每股純損約0.67元，較去年...

攜手慈濟 華碩攻AI醫療平台

華碩（2357）強攻AI人工智慧，旗下AI研發中心AICS今日宣布攜手慈濟醫療法人暨慈濟醫院，簽署「策略夥伴合作意向書」，未來將透過華碩的AI人工智慧技術解決方案，協助整合慈濟七家院區的醫療大數據與研究數據，運用AI人工智慧，攜手開發「慈濟醫療大數據平台」。

十銓 4月營收創新高

記憶體模組廠十銓科技（4967）近幾個月的營收表現，在自有品牌的電競產品及工控產品出貨持續成長下，帶動該公司近幾個月的營收持續增溫，市場法人也看好，該公司後市營運仍將由此二大產品線帶動，帶動營運表現。

祥碩明年大爆發 可望賺近3個股本

外資看好祥碩（5269）未來二至三年的營運展望，其中與美國超微（AMD）維持密切合作關係，在台廠當中將受惠最深，外資預估明年祥碩可望賺近三個股本的獲利，目標價位上看千元以上的整數大關。

台灣堡達打入TESLA供應鏈 Q2獲利有望再創高

電動車大廠特斯拉（TESLA）攜手日本松下（Panasonic）建立超級電池廠，松下目前是特斯拉主要電池供貨商，而台灣堡...

億光Mini LED今年攻TV、明年出車用 法人看好長線營運

國內最大LED封裝廠億光（2393）去年下半年開始，在Mini LED產品小量出貨之後，億光今年Mini LED出貨不僅...

台灣4月出口日本電子零組件大增 晶片遊戲機供應鏈受惠

日系遊戲機熱賣、一機難求，台灣4月出口日本電子零組件大增四成，總出口金額創下同期歷史新高，日系遊戲機大廠緊急擴增產能，增...

華碩AI研發中心、慈濟醫院簽MOU 大步邁進精準醫療

慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩（2357）AI研發中心AICS簽署「策略夥伴合作意向書」，未來將透過華碩AI人工智慧技術解...

工業物聯網 成為駭客攻擊新目標

趨勢科技今（12）日表示，該公司與米蘭理工大學（Politecnico di Milano）所合作，在該校工業 4.0 ...

華碩AI研發中心AICS 攜手慈濟醫院簽署MOU

慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」，未來將透過華碩先進的AI人工智慧技術解決...

搶攻美塑療法市場份額 雙美1至4月營收年增逾五成

雙美（4728）公告4月合併營收5,411.3萬元，因膠原蛋白植入劑穩定出貨，較去年同期成長6.03％；累計1至4月合併...

4月營收回神創高！波若威挑戰年線 營達3.08億

光通零組件廠波若威（3163）4月營收大躍進，營收達3.08億元，不但月增37.6%，年增更高達65.6元，亦創近年單月...

熱門新聞

勞工10萬元紓困貸款50萬滿額 行政院：確定加碼

辛苦的勞工和農漁民有領到錢？ 萬元紓困之亂始末一次看

超佛心！這家公司發給員工每人3,000元消費金

國巨看5G 被動元件需求前所未見

京城銀發給員工每人3000元 鼓勵消費不找零

保費7月確定漲逾1成！疫情衝擊壽險責準利率提早降息

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。