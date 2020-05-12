要神腦撤櫃？中華電信：近期無此規劃

神腦國際的工會今（12）日向交通部陳情，因傳出中華電信年底將裁撤門市的神腦櫃台的消息，影響神腦年底有大裁員計畫，神腦工會向大股東中華電信的「上級」交通部陳情，要交通部主持公道，阻止神腦的行為。

中華電信則表示，近期沒有要撤除神腦櫃檯的規劃。但因為國內電子商務和網路蓬勃發展，未來中華電信仍會持續適時調整門市數量與位置。

據了解，神腦工會理事長陳政國工作的嘉義維修中心5月4日遭裁撤，他也被解雇。今天工會指出，神腦最大獨家客戶中華電信傳出年底要將門市設置的神腦櫃台都撤除，影響400多人工作；最近神腦有裁員規劃，工會和資方近期即將進行二次勞資協商。

神腦解釋是因為近期門市業績不佳，影響了員工獎金。但也有通訊行同業指出，2018年「499之亂」，大批用戶在當時改用低價方案，轉往網路或其他通路購買空機、甚至不買手機改搭其他家電商品，減少在神腦等通路購買商品，也讓依賴中華電信的神腦門市業績大幅下降，說到底，仍是「499之亂」的後座力效應。