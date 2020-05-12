先豐Q1每股虧0.67元 較去年同期轉虧

記憶體模組廠十銓科技（4967）近幾個月的營收表現，在自有品牌的電競產品及工控產品出貨持續成長下，帶動該公司近幾個月的營收持續增溫，市場法人也看好，該公司後市營運仍將由此二大產品線帶動，帶動營運表現。

2020-05-12 14:50