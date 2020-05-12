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先豐Q1每股虧0.67元 較去年同期轉虧
PCB廠商先豐（5349）今（12）日公告首季財報，今年首季歸母公司淨損約1.42億元，單季每股純損約0.67元，較去年同期轉虧。
先豐財報也顯示，首季加工收入較去年同期大增約三倍，不過毛利率下滑至1.7%，營業毛利降至約2867萬元，較去年營業毛利1.97億元衰退，並導致無法全數支持營業費用而出現虧損。
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