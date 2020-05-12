十銓 4月營收創新高

記憶體模組廠十銓科技（4967）近幾個月的營收表現，在自有品牌的電競產品及工控產品出貨持續成長下，帶動該公司近幾個月的營收持續增溫，市場法人也看好，該公司後市營運仍將由此二大產品線帶動，帶動營運表現。

十銓4月營收5.41億元，月增3.7%，前四個月合併營收達20.88億元，營收連續兩個月高於去年同期，第一季賺逾去年全年，4月營收更創歷史同期新高。

十銓表示，受惠DRAM價格走揚10%至15%、中國DRAM PC OEM代工、庫存回補、NB及平板升級等需求，帶動營收及獲利成長；工控產品線銷量連五個月成長，累計增長幅度近二成，第二季以積極爭取POS、醫用電子及遠端居家辦公等客戶為目標，擴大穩定長期合作客戶及爭取新客戶訂單，持續挑戰營收目標。

十銓也指出，下半年能見度尚不明，得看疫情程度而定，但由於宅經濟需求增加，十銓認為電商出貨占比將大幅成長。