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台灣堡達打入TESLA供應鏈 Q2獲利有望再創高
電動車大廠特斯拉（TESLA）攜手日本松下（Panasonic）建立超級電池廠，松下目前是特斯拉主要電池供貨商，而台灣堡達（3537）與松下關係緊密，為松下重要代理商，透過松下打入特斯拉供應鏈，負責特斯拉在中國的電動車電池相關業務。
堡達第一季大賺一元，創下單季歷史新高，4月3.16億元，月增加39.96%，年增加44.93%，營收大增，創下單月歷史次高。在TESLA的挹注下，將帶動第二季獲利再創新高。
堡達目前以代理日本松下產品為主，產品包括：高分子固態電容、電解電容及電阻等，產品應用以中高階NB、電競、網通與工業電腦等為主。
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