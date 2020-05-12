台灣4月出口日本電子零組件大增 晶片遊戲機供應鏈受惠

日系遊戲機熱賣、一機難求，台灣4月出口日本電子零組件大增四成，總出口金額創下同期歷史新高，日系遊戲機大廠緊急擴增產能，增加電子零組件拉貨備料，台廠晶片遊戲機供應鏈成員瑞昱（2379）、原相（3227）、立積（4968）、鈺太（6679）及旺宏（2337）第二季出貨動能強勁、營運逆勢成長。

財政部公布4月台灣出口金額達252.4億美元，年減 1.3%，對歐洲及東協市場出口明顯衰退，唯獨對日本、中國大陸及香港呈現上揚，美國則持平。其中對日本出口金額19.7億美元，是歷年同期新高水準，年增17.5%，電子零組件出口更是大增四成。財政部解釋，主因日系品牌遊戲機熱賣，帶動對台灣記憶體及高效能運算需求強勁。

旺宏4月及前4月營收因任天堂對記憶體拉貨，雙雙創下同期新高，第二季快閃記憶體產品價格順利調漲，營運預期穩定成長。立積則為任天堂WiFi射頻晶片供應商，雖然遊戲機所佔營收比重不高，不過毛利率卻優於平均水準。

原相為Switch感測晶片供應商，先前法說會表示，第二季遊戲機拉貨動能強勁。法人預估在任天堂遊戲機暢銷挹注下，第二季遊戲業務總出貨有望季增與年增30%至40%。

鈺太去年底順利切入PS系列供應鏈，成為MEMS麥克風晶片主要供應商，這一波各國居家令帶動遊戲機一夕之間需求大增，連帶使得鈺太遊戲機部分出貨量出現倍數成長，法人預估第二季遊戲機部分出貨量將持續放大。

瑞昱的音效晶片在去年搶下任天堂新推出的平價、輕巧遊戲機Switch Lite，成為音效晶片主要供應商，出貨量穩定，雖然遊戲機整體貢獻比重不大，但毛利率則優於平均水準。