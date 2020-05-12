工業物聯網 成為駭客攻擊新目標

趨勢科技今（12）日表示，該公司與米蘭理工大學（Politecnico di Milano）所合作，在該校工業 4.0 實驗室並於知名大廠的實際製造設備上，示範駭客如何利用工業物聯網（IIoT）環境中現有的功能與資安漏洞，來從事駭客行為以謀取不法獲利。

趨勢科技基礎架構策略副總裁 Bill Malik 表示：「以往製造業遭遇的網路攻擊都是使用傳統惡意程式，而這些程式可被一般的網路與端點防護所攔截。然而新的進階攻擊卻已開發出專門針對OT（Operation Technology）且能躲避偵測的手法。正如我們的研究顯示，目前已有好幾種管道可能遭遇此類威脅，進而使得工業 4.0 企業發生重大的財務與商譽損失。解決之道就是採用專為 IIoT 設計的防護來徹底杜絕這類精密的針對性威脅。」

關鍵智慧製造設備大多採用專屬系統，然而這些設備卻具備傳統 IT 系統的運算效能，在這些設備的效能已遠大於其用途所需的情況之下，讓駭客有多餘的效能可利用。這些電腦大多使用專屬協定來溝通，但就像 IT 系統一樣，這些協定也會被用來輸入惡意程式碼、瀏覽網路、或竊取機密資訊而不被察覺。

儘管智慧製造系統的設計是要部署在隔離環境內，但這樣的隔離卻因 IT 與 OT 的匯流而逐漸消失。但因為是針對隔離環境而設計，此類系統相當仰賴環境本身的安全性，所以沒有太多防範惡意活動的安全性檢查。

這類可能遭駭客利用的系統及設備包括：製造執行系統 、人機介面，以及可客製化 IIoT 裝置。這些都是資安上的潛在脆弱環節，一旦遭駭客入侵就有可能損害生產中的商品、導致設備故障，或者生產流程遭篡改而造成產品瑕疵。

針對上述問題，該報告詳細提供了一些防禦與防範的措施： 採用可支援 OT 通訊協定的深層封包檢查，在網路層偵測異常資料。在端點裝置上定期執行一致性檢查，以發掘任何遭篡改的軟體元件。 IIoT 裝置上的程式碼簽章也應包括相關的第三方程式庫。 將風險分析從實體安全延伸至自動化軟體。

在智慧製造環境當中從資料到軟體，建立完整的「信任鏈」(chain of trust)。 利用偵測工具來發掘複雜製造設備中的漏洞與惡意邏輯。 工業設備上的軟體要實行隔離與權限劃分。