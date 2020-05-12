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華碩AI研發中心AICS 攜手慈濟醫院簽署MOU

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」，未來將透過華碩AI人工智慧技術解決方案，協助整合慈濟七家院區的醫療大數據與研究數據。 圖／華碩提供
慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」，未來將透過華碩AI人工智慧技術解決方案，協助整合慈濟七家院區的醫療大數據與研究數據。 圖／華碩提供

慈濟醫療法人暨慈濟醫院與華碩AI研發中心AICS共同簽署「策略夥伴合作意向書」，未來將透過華碩先進的AI人工智慧技術解決方案，協助整合慈濟七家院區的醫療大數據與研究數據，運用AI人工智慧，攜手開發「慈濟醫療大數據平臺」，提昇醫療服務品質，打造慈濟醫療人工智慧發展新世代。

去年7月在慈濟醫療資訊顧問廖威博的推動下，展開與華碩AI研發中心AICS攜手合作，逐步建置慈濟醫療大數據平臺與AI人工智慧的應用。

華碩AICS有感於臺灣醫療實力是世界有目共睹，於醫療領域為人工智慧應用新藍海，慈濟醫療體系在臺灣已成立多年並累積相當的醫療數據庫，如果能有效運用，搭配各類醫療輔助與精準醫療的應用發展，將翻轉現行醫療模式，提供更智能化醫療照護。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，在這次疫情下，更清楚讓大家知道醫療大數據與AI結合應用的重要性。本次合作華碩AICS為慈濟醫院規劃以人為本的智慧醫療環境，從協助建構醫院內部去識別化的研究型資料庫開始，再到醫療大數據分析、醫療影像分析、自然語言處理等先進AI核心技術。我們的願景是希望有一天，醫療團隊使用醫療數據時，就像使用Google Search一樣簡單、快速且精準。

華碩AI研發中心AICS集結臺灣與國際AI領域專業人才，協助醫院從異質資料整合、資料清整，再利用AI轉換將資料結構化及標準化，將原始資料匯集為大數據分析，然後落實到醫療實務應用上，以改善醫療品質、提升醫療效率。

目前慈濟與華碩AICS合作開發的十一項醫療AI專案，已分別在台中、花蓮、台北、大林四家慈濟醫院陸續啟動。合作案除了目前正在進行的「ICD-10編碼AI推薦引擎」（診斷碼與手術碼人工智慧推薦引擎）、「病人出院後14天非計畫再入院率」、「慈濟研究型資料庫」、「管理指標資料庫」、「華碩智慧安保人臉辨識與門禁系統在醫院的應用」等，並結合臨床與醫院經營管理的專業，與AI人工智慧科技結合，持續進行應用、開發與測試。

而慈濟與華碩團隊開啟的第一個醫療AI合作案，「ICD-10編碼AI推薦引擎」，以半年時間，就獲得臺灣病歷資訊管理學會的認可以及使用醫師的讚賞。

華碩AI研發中心AICS致力發展人工智慧核心技術，包含數據分析、語音辨識、自然語音處理以及電腦視覺，提供人工智慧雲端解決方案，協助不同領域商業客戶，驅動產業數位轉型與創新，目前於智慧醫療、安防、零售、交通領域皆有相關應用推展。

慈濟 華碩 人工智慧

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