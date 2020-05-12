搶攻美塑療法市場份額 雙美1至4月營收年增逾五成

雙美（4728）公告4月合併營收5,411.3萬元，因膠原蛋白植入劑穩定出貨，較去年同期成長6.03％；累計1至4月合併營收2.25億元，較去年同期成長53.58％。

雙美表示，雖疫情影響消費者外出至實體通路的購物消費力道減緩，但隨著中國地區疫情逐漸獲得控制，加上醫美需求仍有一定的存在，創造雙美旗下Sunmax雙美膠原蛋白植入劑保持良好的出貨表現，是公司今年以來營收維持成長的主因。

雙美今年以來積極搶攻美塑療法市場，透過擁有中國藥監局（NMPA）械字號認證雙美I號的膚柔美，聚焦MC32膠原美塑療程。

雙美表示，MC32膠原美塑療程是將活性的膠原蛋白，依照臉部分成額頭、臉頰、口鼻周圍三個區域，200個點位不同注射技術直接注射於皮膚中的真皮層。截至今年4月底，膚柔美應用於MC32膠原美塑療程銷售已高達1.5萬支、較去年同期成長54％。

雙美表示，今年因新冠肺炎病毒疫情延燒對醫美產業帶來營運上的考驗及改變，除了直播線上問診已逐步成為醫美溝通常態形式，醫美消費屬性也將回歸理性消費，對今年第二季營運仍持審慎樂觀看法，主要是雙美線上直播平台已建立且營運超過一年的時間，目前已有超過十萬個粉絲關注度，在疫情期間已進行超過50場直播，平均單場約有2萬人左右的瀏覽量，未來將持續強化直播線上問診。