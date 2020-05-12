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4月營收回神創高！波若威挑戰年線 營達3.08億
光通零組件廠波若威（3163）4月營收大躍進，營收達3.08億元，不但月增37.6%，年增更高達65.6元，亦創近年單月新高水準，顯見中國5G光纖基礎建設力度正在加大。
波若威主要業務為光通訊器件OEM/ODM，產品包括光纖主動元件、被動元件、模組、次系統等等。
由於中美韓5G佈建採WDM技術，波若威產品採用當中的TFF（thin-film filter）技術，具備低插入損及溫度係數小的優勢，目前除了南韓使用該技術外，中美也陸續有採用，對波若威而言屬於正向發展。
目前公司股價站上兩年線，攻克年線43.2元指日可待，大壓力仍在52元之上。
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