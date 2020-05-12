不畏疫情 研華2020年嵌入式設計論壇於線上亮相

工業電腦大廠研華（2395）於4月28日、5月5日以「引領嵌入式創新 實現AIoT大未來」為主題，進行兩場2020研華嵌入式設計論壇線上研討會。

嵌入式設計論壇（Advantech Design-in Forum, ADF）是研華IoT嵌入式平台事業群自2010年以來，每年最大規模的行銷活動，內容除包含嵌入式物聯網趨勢外，還分享最前端的技術方案給嵌入式行業專家，並透過活動與夥伴及其他產業領導者合作，帶動商業和技術變革，以共創物聯網商業發展。

研華台灣區營運處副總經理林其鋒指出，為避免疫情下的群聚活動，今年研華嵌入式設計論壇（ADF）將改以系列性的線上研討會方式舉辦。活動將以台灣討論熱烈的幾大市場為主軸，規劃共七場各30分鐘的線上研討會，內容涵蓋嵌入式創新和設計服務、邊緣人工智能、無線連接解決方案、物聯網雲服務和軟體解決方案等主題。

研華期望藉此帶領大家創造新的體驗、帶動商業快速創新；未來，嵌入式設計論壇也將持續以實體搭配線上方式進行推廣，以觸及更多不同行業客群。

為因應AIoT世代來臨，活動中邀請各產業專家分享最新AIoT趨勢與技術，透過策略夥伴及系統整合商現身說法與研華的合作模式，並發表研華最新AI邊緣運算軟硬體整合方案以及DeviceOn維運管理服務。

研華與英特爾正深度合作開發人工邊緣智慧相關產品和相關事業的佈局，包含採用Intel Movidius VPU的VEGA-300系列 AI加速卡及 AIR 系列AI推論系統、整合了OpenVINO工具包的Edge AI Suite開發套件及市場就緒的軟硬體整合方案，客戶可快速整合至其嵌入式平台，加速應用於視覺領域的邊緣推理計算，包括AGV、瑕疵檢測、醫療診斷、智慧零售等領域。

除了AI應用之外，面對物聯網大量設備的部署，設備管理及維運將是關鍵，研華因而推出DeviceOn設備維運管理軟體，提供包含遠端監控、邊緣智能、遠程更新等服務方案，可自動串聯大量設備資料並提供友善的管理介面，使管理效能最大化，並可依客戶需求快速協助各應用領域管理者解決設備管理問題，此外，也於會中分享華電聯網與宇瞻科技的DeviceOn實際場域應用。

本次研華嵌入式設計論壇，共分為七大場次進行，包含無人自助服務、輕鬆佈局下一個數位轉型2.0、活用公有雲IoT創新服務、ARM平台設計服務、創新嵌入式平台、智慧工廠新佈局、智慧零售全面啟動，並於每場線上研討會中分別展示嵌入式電腦模組、工業級主機板、精簡指令運算平台、無風扇工業電腦、數位看板系統、工業儲存與記憶體解決方案、嵌入式軟體等研華的創新產品與服務。