十檔個股營收連三個月成長 本月以來漲幅12~30%

新冠肺炎疫情未結束，但有些公司仍不畏疫情，甚至反而受惠。合一、松翰、茂迪等十檔個股營收至少連三個月成長，股價也強勢上漲，本月以來大漲逾12%，遠勝大盤不到2%的漲幅。

CMoney統計，合一、松翰、茂迪、富堡、智晶、創惟、旺矽、廷鑫、麗臺、泰博等十檔個股股價強勢上漲。這十檔個股中，有六檔為電子股，主要為半導體及光電股，還有兩檔是生技醫療股，兩檔為其他類股。

在這十檔個股中，以合一漲幅最大，本月以來短短六個交易日強漲逾三成。合一具有新藥授權題材，最近利多消息不斷，4月營收創歷史新高，且年成長與月成長率都極可觀。

泰博同屬生技概念股，受惠於額／耳溫槍及血糖檢測產品需求旺，營收連三個月成長，月成長且年成長率都是兩位數，本月以來的股價漲幅達12.3%，股價也站上200元。富堡為成人紙尿布大廠，投入口罩生產，營詉 月成長及年成長率也都是兩位數。

電子股則以松翰為代表，受惠於測溫槍晶片需求強，加上產品毛利率優，營收持續改寫歷史新高，月成長及年成長率也都是兩位數，本月以來股價大漲近三成。光電股茂迪本月以來股價漲幅也超過兩成。

富達投信股票基金經理人白芳苹指出，愈來愈多的企業將作業流程及資料存於公有雲系統中，必須持續升級資料中心內的資料交換系統與網路系統。富達持續看好資料中心、台灣相關伺服器及交換器供應鏈業者的後續營運動能。